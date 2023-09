O novo FGTS Digital é uma plataforma online desenvolvida pelo governo federal com o objetivo de tornar o acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mais simples e prático para os trabalhadores. Essa plataforma permite que os trabalhadores consultem o saldo de suas contas FGTS e verifiquem a situação de seus empregadores. Continue a leitura, a seguir, e saiba o passo a passo para acessar.

Passo a passo para a fase de testes do novo FGTS digital. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Fase de testes começa

As empresas do grupo 1 do eSocial já estão em pleno processo de testes do novo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Digital desde o dia 19 do mês passado. No entanto, as empresas dos grupos 2, 3 e 4 acabaram de receber uma nova prorrogação no cronograma de implementação. Ao invés de iniciar seus testes no Ambiente de Produção Limitada no último sábado (16) elas agora terão essa oportunidade a partir do próximo sábado (23).

Isso significa que esses grupos terão um período ainda mais curto para se familiarizarem com o FGTS Digital, já que o prazo final para explorar as novas funcionalidades será até o dia 10 de novembro. É importante ressaltar que, mesmo com a mudança no cronograma, a entrada em produção das novas regras do sistema está agendada para o dia 1º de janeiro, com a aplicação das respectivas multas. Entenda, logo abaixo, o que é o FGTS digital e como o novo recurso funciona.

Leia mais: Passo a passo para usar o FGTS e limpar seu nome HOJE

O que é o FGTS Digital?

O FGTS Digital é uma plataforma online desenvolvida pelo governo federal com o objetivo de tornar o acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mais simples e prático para os trabalhadores. Essa plataforma permite que os trabalhadores consultem o saldo de suas contas FGTS e verifiquem a situação de seus empregadores.

Além disso, o FGTS Digital oferece acesso a informações detalhadas, como gráficos de movimentação dos recursos, extratos, registros de saques e transferências, e dados sobre a movimentação das contas do FGTS. Essa plataforma está disponível na internet, em aplicativos para dispositivos móveis e no Caixa Tem, o serviço de atendimento exclusivo da Caixa Econômica Federal. A principal finalidade dessa ferramenta é otimizar o processo de arrecadação, prestação de contas aos trabalhadores e cobrança dos recursos que devem ser depositados nas contas do FGTS.

Como funciona o FGTS Digital?

O FGTS Digital foi desenvolvido para simplificar a gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de meios eletrônicos, se transformando em uma ferramenta acessível tanto para trabalhadores quanto para empresas.

Cadastros de empresas e trabalhadores

Empresas podem se cadastrar no portal do FGTS Digital, onde têm acesso a um ambiente seguro para cadastrar os dados de seus trabalhadores e acompanhar o recolhimento mensal do FGTS. A partir desse ambiente, as empresas podem realizar os recolhimentos e monitorar o saldo do FGTS de seus funcionários.

Para os trabalhadores, é possível utilizar o aplicativo ou fazer login na página do FGTS Digital. Por meio dessas ferramentas, os trabalhadores podem consultar seus saldos de FGTS, efetuar saques emergenciais, verificar extratos e obter informações sobre a quitação de financiamentos habitacionais, entre outras funcionalidades.

Quais serviços estão disponíveis?

A implementação do FGTS Digital oferece uma série de serviços tanto para empregados quanto para empregadores. Empresas podem criar e personalizar boletos, fazer consultas, visualizar dívidas, optar por parcelamentos e solicitar reembolsos quando necessário, simplificando a prestação de contas relacionadas ao FGTS.

Já para os trabalhadores, o FGTS Digital permite consultar extratos, verificar depósitos, conferir atrasos, rastrear transferências e empréstimos, além de fornecer acesso a diversos requerimentos necessários para a liberação de crédito.

Como acessar o FGTS Digital?

Para acessar o FGTS Digital, é necessário utilizar o login de registro do site gov.br, que oferece um ambiente seguro e confiável para acesso a vários serviços do Governo Federal, incluindo informações sobre o FGTS. Com o usuário e a senha em mãos, os usuários podem acessar todas as informações relacionadas à sua conta, saques e outros aspectos relevantes.

Vale destacar que, para acessar esses recursos, é obrigatório possuir uma conta com validação prata ou ouro, o que significa possuir um certificado digital de pessoa física, como um selo de validação facial ou de internet banking, por exemplo. No caso das empresas, o acesso pode ser realizado por meio de um certificado digital vinculado ao CNPJ da corporação. Os tipos de certificados aceitos pelo Governo para esse registro são: A1, A3 ou certificado em Nuvem.

Leia também: Saque-aniversário do FGTS: R$ 14 bi podem ser repassados AGORA