O WhatsApp é uma das redes sociais mais populares do Brasil. Através de suas funcionalidades é possível conectar usuários de inúmeras partes do mundo. Nos últimos meses a Meta (responsável pelo aplicativo) investiu bastante em atualizações de segurança e privacidade. Logo — inúmeras mudanças foram realizadas e muitos usuários sequer conhecem ainda! Saiba todos os detalhes sobre as mudanças e o que está diferente no aplicativo de mensagens.

4 MUDANÇAS inesperadas pegam usuários do WhatsApp de SURPRESA | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Interface

O WhatsApp para os dispositivos iOS sempre teve uma interface intuitiva e “premium”. Entretanto, para os demais dispositivos era algo um pouco menos facilitado. Tanto que muitos usuários aderem à layout do iOS para o WhatsApp. Logo, é importante ressaltar que com as novas atualizações — todas as plataformas tiveram suas interfaces facilitadas.

Sendo possível verificar com mais precisão as funcionalidades do aplicativo. Bem como deixando mais nítido as opções de chamadas de grupo, ligações, etc. Com cores vivas e fluídas — tornando a aparência do mensageiro muito mais clean.

Links

Tal como em outras plataformas, agora é possível criar links para chamadas de áudio e vídeo. Sendo possível reunir várias pessoas em uma única chamada — tal como acontece em plataformas como o Google Meet e Zoom.

É importante verificar que essa funcionalidade é de suma importância para as empresas e órgãos de educação, auxiliando bastante na comunicação entre as equipes por um tudo.

A priori, é necessário estar com a versão mais atualizada do WhatsApp para conseguir usufruir dessa funcionalidade e das demais que estão sendo adicionadas à plataforma.

Leia mais: Nova extensão do WhatsApp permite ler o que foi apagado e borrar mensagens

Privacidade

Outro ponto importante é que o WhatsApp está com novas medidas de segurança. Com isso é possível silenciar chamadas de números desconhecidos e até mesmo ocultar os status de chamada para algumas pessoas em específico.

Além disso, o usuário poderá aderir ao efeito fantasma na plataforma. E conseguir ficar praticamente invisível para todos. Isto é, retirando o status de online, foto de perfil e muito mais!

Trata-se de uma das mudanças mais aderidas pelos usuários. Sendo possível relembrar à época do Orkut, na qual haviam funções semelhantes.

Novas atualizações são divulgadas

Por fim, agora é possível ter mais de 30 pessoas em uma chamada. O que ainda é um número bem inferior se comparado a outras plataformas. Entretanto, como o intuito do WhatsApp não é este, está mais do que suficiente.

Tudo espera que até o fim do ano, o WhatsApp anuncie novas funnções para o aplicativo. Lembrando que nas últimas semabnas, o WhatsApp já pode contabilizar com mais de 10 atualizações.

Todas as configurações podem ser verificadas através da aba de configurações do WhatsApp. Ademais, é importante verificar todas as atualizações disponíveis a fim de ficar atento quanto as novas funcionalidades do aplicativo.

Leia mais: Clientes Nubank têm que fica de olho! Comunicado importante sobre o PIX HOJE (19)