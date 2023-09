Pagamento de R$ 3.684,42 no Itaú este mês; seu CPF está na lista para receber?

Pagamento no Itaú – Marcada em calendários e aguardada com expectativa, a data de 27 de setembro promete ser um dia de boas novas para os acionistas e colaboradores do Itaú Unibanco. Isso porque a instituição financeira está se preparando para desembolsar uma soma considerável relacionada a dois distintos benefícios. Mas quais são esses benefícios e como eles se desdobram em valores? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa movimentação financeira que está prestes a acontecer.

O Itaú Unibanco anunciou o pagamento de benefícios aos acionistas e colaboradores. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Benefícios do Itaú aos acionistas

De acordo com as informações divulgadas pela instituição, o Itaú Unibanco pretende distribuir benefícios suplementares aos seus acionistas ainda neste mês, especificamente no dia 27 de setembro. Esses benefícios são conhecidos como PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e PCR (Programa Complementar de Resultados). A decisão sobre os valores e a distribuição desses benefícios foi tomada após negociações com o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, demonstrando o caráter coletivo da decisão.

É importante ressaltar que cada um desses benefícios tem um mecanismo de funcionamento diferente. Enquanto o PLR é resultante de um acordo coletivo específico entre o Itaú Unibanco e seus colaboradores, o PCR age mais como um bônus que a empresa oferece. Este último está diretamente ligado aos lucros da empresa em um determinado período e pode sofrer variações conforme metas atingidas ou até a assiduidade do funcionário no ambiente de trabalho.

Nenhum desses benefícios pode ser suprimido como forma de penalização aos colaboradores, e qualquer alteração nesse sentido deve ser comunicada antecipadamente. Os valores a serem pagos em ambas as modalidades seguem diretrizes específicas. Por exemplo, conforme anunciado pelo Itaú Unibanco, o valor do PCR pode variar de acordo com o ROE (Retorno sobre Patrimônio) da instituição. Se o ROE for de até 22%, o valor pago será de R$ 3.515,00. Se o ROE superar 22,1%, o montante do PCR subirá para R$ 3.684,42.

Sobre o PLR

Vale mencionar também que, segundo a legislação vigente, o pagamento da PLR não pode ocorrer mais de uma vez ao ano. Este é um detalhe que reforça a importância da negociação entre a empresa e seus funcionários para estabelecer os valores, já que não há uma regra fixa para os cálculos, sendo combinada previamente entre as partes envolvidas.

A data agendada para o desembolso desses benefícios mostra não apenas a saúde financeira do Itaú Unibanco, mas também a importância que a instituição dá ao bem-estar de seus colaboradores e acionistas. A movimentação é vista como uma injeção de ânimo no setor bancário e demonstra como incentivos financeiros podem funcionar como estratégia de retenção e motivação de talentos em grandes corporações. Portanto, se você é um acionista ou colaborador do Itaú Unibanco, marque bem o dia 27 de setembro em seu calendário: ele promete ser bastante lucrativo.

