Formas de usar o WhatsApp no trabalho de um jeito POSITIVO

Em um ambiente de trabalho cada vez mais mesclado, onde o novo normal se transformou em trabalhos híbridos ou 100% remotos, a comunicação entre colegas de trabalho, assim como com seus superiores se tornou ainda mais importante. Com a nova realidade, o WhatsApp surge com um grande aliado que, se usado com sabedoria e bom senso, pode otimizar funções de trabalho e melhorar o entrosamento em equipe. Continue a leitura, e saiba as principais vantagens do app no dia à dia profissional.

WhatsApp no trabalho é possível

No mundo corporativo de hoje, estabelecer uma comunicação eficaz é praticamente sinônimo de sucesso. Uma ferramenta que se destacou neste sentido é o WhatsApp, com sua conveniência instantânea e alcance global. A plataforma de mensagens, presente na maioria dos smartphones, se tornou parte integral da comunicação no trabalho.

Continue a leitura, a seguir, e entenda como utilizar o WhatsApp de forma estratégica no ambiente profissional.

Usando o app como comunicação interna estratégica

Embora algumas empresas hesitem em adotar o WhatsApp como canal de comunicação interna, muitas grandes organizações já utilizam o app, principalmente através do WhatsApp Business. Elas reconhecem que essa ferramenta oferece a oportunidade de estabelecer uma comunicação mais ampla, ágil e próxima entre os colaboradores, indo além das limitações dos e-mails institucionais, chats corporativos e outros aplicativos de mensagem.

WhatsApp como ferramenta de comunicação

O WhatsApp é uma solução eficaz para comunicar eventos internos, reforçar informações de atendimento ao cliente, fornecer orientações, procedimentos e destacar mudanças na rotina dos colaboradores. Além disso, é ideal para o compartilhamento de conteúdo que requer engajamento, como vídeos com mensagens da alta liderança, boletins, oportunidades internas, datas comemorativas, campanhas e materiais produzidos pelos próprios colaboradores.

A seguir, listamos algumas questões de fundamental importância que, se seguidas, transformarão o WhatsApp em um verdadeiro aliado na comunicação profissional. Veja, logo abaixo.

1. Como manter uma comunicação profissional?

Para manter a comunicação no WhatsApp profissional, é essencial seguir algumas regras básicas. Certifique-se de que suas mensagens tenham uma estrutura clara, evitando fragmentação. Evite gírias e leia suas mensagens antes de enviá-las para garantir clareza e ausência de erros de digitação. Manter um tom respeitoso é importante, mesmo em um ambiente informal.

2. Emojis e figurinhas: quando usar?

Em um ambiente profissional, emojis e figurinhas podem ser usados com sabedoria para adicionar uma pitada de cordialidade às conversas. Eles ajudam a expressar emoções e definir o tom da comunicação. No entanto, é importante escolhê-los com sensatez, evitando aqueles que possam ser mal interpretados ou inadequados para o contexto.

3. Respeite a privacidade

Embora o WhatsApp seja uma ferramenta eficaz para construir relacionamentos com a equipe, é fundamental respeitar a privacidade. Desativar a visualização de mensagens lidas e o último horário de acesso pode aumentar a privacidade. A criação de grupos específicos para conversas profissionais também ajuda a separar a comunicação pessoal da profissional.

4. Estabelecendo limites de tempo

É importante definir limites de tempo para o uso do WhatsApp no trabalho. Evitar o envio de mensagens fora do horário de trabalho ajuda a manter uma separação saudável entre vida profissional e pessoal. Ao enviar mensagens fora do expediente, você pode, “sem querer, querendo”, comunicar que espera que seus colaboradores também estejam disponíveis durante seu tempo de descanso.

5. Quando enviar mensagens de áudio?

As mensagens de áudio podem ser úteis para transmitir informações complexas ou emoções que não podem ser facilmente expressas por texto. No entanto, é importante usá-las com parcimônia e organização. Antes de enviar um áudio, peça permissão e anuncie o assunto. Certifique-se de que o áudio seja claro, organizado e trate de um único assunto, facilitando a consulta posterior.

WhatsApp como Aliado do Trabalho

Se seguidos os requisitos acima mencionados, o WhatsApp pode, sim, se tornar uma ferramenta poderosa quando utilizado de forma estratégica no ambiente de trabalho. Cada líder tem o poder de decidir como aproveitá-lo para criar um impacto significativo em sua organização e equipe. Mantendo a comunicação profissional e estabelecendo limites, o WhatsApp pode ser um aliado valioso na busca pelo sucesso empresarial.

