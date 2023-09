Nesta última semana, o Kaspersky publicou um alerta muito importante acerca do SpyLoan — aplicativo que está sequestrando os dispositivos de muitos usuários. Trata-se de um aplicativo de empréstimo, cujo usa o celular como garantia de pagamento. O aplicativo é instalado como cláusula contratual — caso o valor não seja pago ou a parcela fique vencida, o SpyLoan acaba entrando no dispositivo — roubando dados, fotos e até mesmo bloqueando o acesso.

Não pagou? Este aplicativo sequestra seu celular por dívidas | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Este aplicativo pode “sequestrar” o seu celular

O SpyLoan consegue capturar os seus clientes através de anúncios chamativos e promessas de dinheiro fácil. Entretanto, na prática — não é bem assim que funciona. Haja vista que o mesmo possui altas taxas de juros, o que dificulta os seus respectivos pagamentos.

Quando ocorre atraso no pagamento das parcelas, o aplicativo de empréstimo acaba roubando informações, mídias e bloqueia o dispositivo por tempo indeterminado — haja vista que enquanto não ocorre o pagamento, o cliente não tem “paz”.

A proposta da ferramenta é bem simples. Empréstimo facilitado e sem as demais burocracias que existem nos bancos. Sendo necessário apenas realizar o download do aplicativo, enviar alguns dados pessoais, instalar o aplicativo e pronto!

Caso o cliente não consiga pagar o primeiro vencimento do contrato — o aplicativo começa a acessar as demais informações do dispositivo. Inclusive pode chegar a roubar contatos, a finalidade é pressionar o cliente até que ele realize o pagamento de seus débitos.

Portanto, trata-se de uma modalidade que afeta não somente o cliente como os seus respectivos contatos. Logo — o solicitante do empréstimo acaba sendo praticamente extorquido pela empresa em si.

Leia mais: Clientes Nubank têm que fica de olho! Comunicado importante sobre o PIX HOJE (19)

Como não ser atingido pelo SpyLoan?

Para evitar que os usuários sejam vítimas do SpyLoan, e acabem pegando empréstimos com altas taxas de juros — é importante ficar atento a algumas dicas práticas para evitar ser atingido pelo SpyLoan.

Jamais confie em promoções extraordinárias de acesso ao crédito. Haja vista que as instituições bancárias sérias exigem uma série de requisitos, caso isso não ocorra, algo de errado poderá estar no meio;

Jamais conceda acesso completo do dispositivo aos aplicativos — bem como microfone, câmera, armazenamento, etc;

Jamais baixe aplicativos de terceiros que não sejam oficiais das instituições bancárias.

E por fim, é importante sempre manter o sistema operacional atualizado — a fim de que todos os protocolos de segurança estejam validados e qualquer chance de ataque ao sistema operacional seja barrado.

Para auxiliar é importante baixar algum antivírus de confiança — como é o caso do Kaspersky. Ademais — apenas se atentar a ofertas tentadoras que na verdade são apenas “possíveis golpes” e até mesmo crimes.

Leia mais: Lula aprova auxílio para PAGAR ALUGUEL; descubra o valor liberado