CUIDADO! Misturar estes remédios com comida é um erro

Muitas pessoas não gostam do sabor ruim dos remédios e acabam misturando eles com algum tipo de alimento. Por exemplo — dipirona com café ou suco de laranja. Entretanto, existem alguns remédios que não podem ser misturados com certos tipos de alimentos, caso contrário, pode acabar resultando em grandes problemas para as pessoas! Saiba quais são estes alimentos e os cuidados que devem ser atentados.

Antibióticos e derivados do leite

Principalmente no interior é comum que muitas pessoas consumam remédios com leite. Até mesmo porque acreditam que há uma “força” nutricional no alimento. Algumas pessoas que apresentaram quadro de pneumonia bacteriana — podem ter tomado antibióticos específicos, bem como os populares fluoroquinolona ou tetraciclina — estes remédios não pode ser tomados juntamente com latícinios.

Os mesmos possuem uma ação direta contra as bactérias, mas quando são consumidos com leite acaba resultando em grandes problemas. Haja vista que não ocorre a correta absorção dos nutrientes.

De modo mais técnico, os íons de cálcio, ferro e magnésio presentes no leito acabam se juntando com os antibióticos e dificultando a absorção dos respectivos nutrientes medicinais.

Estatinas e suco de toranja

É um alimento bastante popular em algumas cidades do Brasil. Realmente o nome é toranja e não laranja. Estudos afirmam que há mais de 44 tipos de remédios que possuem contraindicações de serem tomados com essa fruta.

Os pacientes que fazem o uso constante de estatinas, devem evitar o consumo do suco ou até mesmo da fruta. Este remédio é usado a fim de diminuir os níveis de gordura no sangue.

Quando misturado ambos — acaba resultando em grandes problemas para o paciente e até mesmo reduzindo a eficácia do mesmo. É importante ter atenção quanto a isso.

Antidepressivos e queijos

Dentre os remédios para depressão, existem os inibidores da monoamina oxidase — trata-se de uma maneira não tão recomendada para combater a depressão ou outros distúrbios nervosos — bem como crises de pânico.

Logo — esses medicamentos antidepressivos não podem ser misturados com alimentos que são ricos em tiramina — como é o caso dos queijos que já passaram “da data”.

Queijos velhos como gorgonzola, cheddar e carne curada estão na lista. O que acontece é que esses alimentos acabam se unindo com o remédio e resulta em um aumento significativo da pressão sanguínea.

Portanto, é importante estar atento a cada combinação dos remédios e de preferência: sempre tomá-los com um espaço de tempo considerável de refeições ou alimentos que possam ser prejudiciais à saúde.

É recomendado tomar os remédios apenas com água e jamais misturar com bebidas alcoólicas, caso contrário, os resultados podem ser bem graves.

