Após um longo período — o empréstimo especial está retornando. Com ênfase nos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Trata-se de uma modalidade de empréstimo que utiliza uma linha de juros menor que a do empréstimo pessoal — haja vista que há a garantia do pagamento através do BPC. O STF decidiu nesta última semana a liberação da modalidade — dentro dos requisitos estipulados pelo INSS. Veja todos os detalhes e as novas taxas de juros.

ELE VOLTOU! Empréstimo consignado especial está disponível | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Empréstimo especial é liberado novamente

O BPC é um auxílio pago pelo Governo Federal. Que possui como intuito auxiliar os idosos ou pessoas com deficiência que não possuem condições de se manterem sozinhos. Com isso — mensalmente o INSS repassa para os beneficiários o valor de 01 salário mínimo.

Tal como nas pensões e aposentadorias, é permitido a realização do empréstimo consignado. Na qual trabalha com taxas de juros baixas e mais eficazes. Haja vista que devido a garantia do pagamento, é possível pagar juros de até 2%.

O consignado especial do BPC estava bloqueado há algum tempo, logo, o serviço retornou e instituições como o Itaú e Bradesco já estão a todo vapor. É válido lembrar que há um teto estipulado para a concessão.

O beneficiário só pode comprometer até 35% do seu benefício. Sendo que 30% do mesmo é referente à empréstimo e os outros 5% referente à cartões de crédito concedidos pelas instituições financeiras.

Leia mais: Pagamento pelo PEDACINHO do Nubank chegará e pode fazer ALEGRIA de muitos

Quais são as taxas bancárias?

Os juros são decididos pelo INSS, logo, há um tempo que os bancos precisam respeitarem a fim de terem permissão de oferecer o empréstimo especial do BPC para os seus clientes.

O teto representa o máximo de juros que pode ser cobrado pelos bancos. Com a atualização, a taxa de juros que pode ser cobrada para o empréstimo do BPC é de 1,91% ao mês. No caso do cartão é de 2,83% ao mês.

É válido ressaltar que essa modalidade de crédito possui um longo prazo de pagamentos. Podendo ser pagos em até 84 parcelas — representando 7 anos.

Os bancos estão cobrando juros bem próximos ao teto, instituições “novatas” no ramo estão optando por taxas menores a fim de captar mais clientes.

Instituições como o Bradesco, ainda estão calculando suas respectivas taxas. Entretanto, o Banco do Brasil e Itaú já definiram quais serão suas taxas mensais de juros para o empréstimo.

Banco do Brasil: taxas entre 1,76% e 1,89%;

Itaú: taxa de 1,91%;

Mercantil e C6 Bank: taxa de 1,91%.

Portanto, são taxas fixas e que podem ser alteradas mediante anúncio antecipado do banco. Mas após o firmamento do contrato, as taxas serão aplicadas e levadas até o fim do mesmo.

Leia mais: Precisa de crédito baixo como MEI? A Caixa tem novidades