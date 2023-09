Boa notícia — todos os anos milhões de brasileiros buscam por oportunidades através dos concursos públicos. O Governo Federal que realizar uma espécie de “Enem dos Concursos”. Unificando uma série de certames dentro de uma única prova — a fim de facilitar os processos avaliativos e auxiliar os demais interessados nos concursos.

Edital ainda em 2023 confira mais sobre o CONCURSO NACIONAL UNIFICADO | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo concurso é divulgado

Esta modalidade irá começar em 2024. Trata-se de uma modalidade de avaliação que irá auxiliar o Governo Federal na escolha de novos servidores públicos. Estima-se que mais de 7 mil vagas serão preenchidas através do certame.

O guia explicativo foi lançado nesta última semana. De acordo com as informações — os órgãos que tiverem interesse em aderir ao “Enem dos concursos” podem se inscrever até o dia 29 deste mês.

As inscrição irão ocorrer de maneira totalmente voluntária. Todos os anos os estados interessados precisam enviar suas respectivas autorizações de requerimentos para à adesão das vagas dos concursos públicos.

De acordo com as informações divulgadas, cada interessado deverá fazer sua inscrição com base no seu CPF — e então, pagará uma única taxa para participar dos respectivos certames.

Tal como acontece com o Enem, na qual o participante paga uma taxa única a fim de poder participar dos exames e vestibulares. Lembrando que pode ser verificada anualmente. Logo, o candidato pode participar das seleções de qualquer universidade pública do país que aceite o Enem.

Tudo indica que o mesmo irá ocorrer com o concurso unificado, ainda não se tem muitas informações sobre o mesmo. Espera-se que até o fim do ano, o Governo divulgue mais e mais informações.

Entenda como funciona

Cada banca organizadora irá estabelecer seus próprios requisitos para obter à adesão dos seus candidatos. Além do nível de escolaridade exigido. Pelo menos neste primeiro período — estima-se que cerca de 11 editais serão publicados.

Aos interessados — é importante estar atento à nossa guia de concursos. Haja vista que todos os 11 editais que devem ser lançados nessa primeira etapa, serão divulgados até o mês de dezembro.

Trata-se de uma iniciativa do Governo a fim de auxiliar ainda mais os concurseiros. Principalmente a fim de evitar as altas taxas que são cobradas em cada certame. Logo, a ideia é que o concurseiro possa participar de várias provas pagando menos taxas.

Outro concurso que será lançado em 2024 é referente ao concurso do INSS — que deverá ser divulgado ainda no primeiro semestre do ano. Para cargos de nível médio e superior.

Os salários começam em R$ 6 mil e podem chegar até aos R$ 10 mil. Os cargos de agentes técnicos e analista social serão divulgados brevemente. Bem como o de Perito Médico Federal.

