Nova fase do Desenrola garante quitação de dívidas de até R$ 5 MIL; veja como

Desenrola Brasil – Se você está sufocado por dívidas e seu orçamento está apertado, uma nova etapa do programa Desenrola Brasil pode ser a sua luz no fim do túnel. A iniciativa do governo federal promete ajudar os brasileiros a reestruturarem suas finanças, possibilitando a renegociação de débitos de até R$ 5 mil. Mas preste atenção: o relógio está correndo e você não vai querer perder a chance de se livrar dessa bola de neve financeira.

Nova fase no Desenrola

O programa Desenrola Brasil, coordenado pelo Ministério da Fazenda, está prestes a lançar uma nova fase que deverá beneficiar especialmente a parcela da população com renda de até dois salários mínimos. Também estão aptos a participar aqueles que são registrados no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal. O principal critério para ser elegível à renegociação é possuir débitos que não ultrapassem a marca dos R$ 5 mil.

O processo de renegociação tem seu pontapé inicial no portal gov.br. O primeiro passo é criar uma conta gratuita no site, que servirá para comprovar a identidade do cidadão. No caso do programa Desenrola Brasil, há requisitos específicos para a habilitação de contas, que devem ser de nível Prata ou Ouro. O nível Prata pode ser alcançado através de três formas diferentes: validação facial pelo aplicativo GOV.BR, que confronta a foto do cidadão com sua Carteira de Habilitação; autenticação dos dados pessoais via internet banking de bancos credenciados, como Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica, entre outros; ou ainda através do uso de usuário e senha do Sistema de Gestão de Acesso (SIGEPE), no caso de servidores públicos federais. Para alcançar o nível Ouro, é necessário realizar uma validação facial nas bases da Justiça Eleitoral ou possuir um Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

No que diz respeito às empresas participantes, o Ministério da Fazenda divulgou que 924 instituições se inscreveram no Desenrola Brasil até o último dia 12. A próxima etapa consistirá na triagem desses débitos pelas empresas, para verificar se estão aptos a serem incluídos no programa de renegociação. Após esse filtro, será a vez dos leilões, onde as empresas deverão informar qual percentual de desconto estão dispostas a oferecer para cada débito, com garantia do programa para as ofertas mais vantajosas.

Disponibilidade da plataforma

Segundo informações oficiais, a plataforma para a renegociação estará disponível para acesso no fim deste mês. No momento, poderão se beneficiar da iniciativa cidadãos com renda de até R$ 2.640 ou que estejam registrados no CadÚnico, contanto que suas dívidas não excedam R$ 5 mil e tenham sido negativadas até o dia 31 de dezembro de 2022.

O Desenrola Brasil representa mais do que uma simples renegociação de dívidas; ele oferece uma oportunidade real de reinício para muitos brasileiros. Assim, se você se encaixa nos critérios, prepare-se. O futuro financeiro mais tranquilo que você tanto almeja pode estar a apenas alguns cliques de distância.

