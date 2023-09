Desenvolvimento de crianças é PREJUDICADO pelas telas; como regular

Atenção com as crianças – Como o tempo excessivo de tela pode prejudicar o desenvolvimento infantil? Um novo estudo coloca em foco as consequências de deixar os pequenos demasiadamente expostos a tablets, celulares e televisões. Os resultados alertam para impactos significativos em habilidades cruciais como linguagem, coordenação motora e socialização.

O tempo de tela pode afetar o desenvolvimento das crianças. Foto: divulgação

Limite o uso de tecnologias por crianças

A pesquisa, divulgada na prestigiada revista Pediatrics, aborda a importância de limitar o uso de dispositivos eletrônicos entre crianças menores de cinco anos. O estudo analisou informações referentes a mais de 10 mil crianças e apontou que quanto mais tempo elas passam diante de uma tela, maior a probabilidade de elas apresentarem atrasos em diversas áreas do desenvolvimento. Os cientistas responsáveis pelo estudo indicam que o tempo gasto com dispositivos eletrônicos pode atrapalhar as crianças de várias maneiras. Em especial, afeta a quantidade de tempo disponível para elas se engajarem em atividades fundamentais para seu desenvolvimento, como brincadeiras ao ar livre, aprendizado prático e interação social.

Além disso, a pesquisa alerta sobre o risco de exposição a conteúdos impróprios ou potencialmente nocivos. A orientação derivada da investigação sugere que o tempo de exposição às telas para crianças com menos de dois anos não deva exceder uma hora por dia. Já para os pequenos de dois a cinco anos, o tempo não deveria ultrapassar duas horas diárias.

Para aqueles pais preocupados com a quantidade de tempo que seus filhos passam em frente às telas, os pesquisadores recomendam algumas estratégias práticas. O primeiro passo é estabelecer regras claras e consistentes sobre o uso de dispositivos. É crucial escolher atividades que estejam alinhadas ao estágio de desenvolvimento e à idade da criança. Um envolvimento mais ativo dos pais também é incentivado, seja por meio de brincadeiras, leitura conjunta ou simplesmente conversando com os filhos. Monitorar o tipo de conteúdo acessado e o tempo gasto em dispositivos também é fundamental.

Dicas adicionais

Além dessas diretrizes básicas, o estudo sugere algumas dicas adicionais. Manter os aparelhos fora dos quartos das crianças é uma delas, assim como desligar televisores e outros dispositivos durante as refeições e atividades em família. Incentivar brincadeiras ao ar livre e leituras diárias também são práticas recomendadas para evitar o uso excessivo de dispositivos eletrônicos.

E se os pais ainda estiverem inseguros sobre como gerir o tempo de tela em casa, uma conversa com um médico pediatra pode oferecer diretrizes mais personalizadas e adaptadas à realidade de cada criança. Profissionais da saúde podem contribuir com um plano mais detalhado, auxiliando a garantir que as crianças obtenham o desenvolvimento saudável de que necessitam.

Assim, embora a tecnologia tenha trazido diversas conveniências e benefícios para a vida moderna, o estudo ressalta a necessidade de um equilíbrio cuidadoso, sobretudo quando o bem-estar e o desenvolvimento de crianças estão em jogo. E o segredo para esse equilíbrio pode estar em ações simples e práticas que, executadas com planejamento e atenção, têm o poder de oferecer um futuro mais saudável e equilibrado para os pequenos.

