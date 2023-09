Neurocientistas recomendam ESTAS músicas para sua saúde; veja por que

Músicas “saudáveis” – Será que a ciência pode ajudar a explicar o que nos faz feliz? A resposta é sim, segundo recentes descobertas em neurociência que afirmam: a chave para a felicidade pode estar escondida na sua playlist de músicas favoritas. Acompanhe para saber mais sobre como as frequências sonoras podem ter um efeito poderoso no seu estado de espírito, a ponto de a neurociência já ter listado as canções que mais nos fazem felizes.

Segundo a neurociência, certas músicas podem elevar a felicidade das pessoas. Imagem de Firmbee por Pixabay

Conhece estas músicas?

O estudo do sistema nervoso, também conhecido como neurociência, inclui a análise do cérebro, medula espinhal e complexas redes de células nervosas, ou neurônios, distribuídas pelo corpo humano. Dentro dessa área científica, uma pesquisa específica chamou atenção pelo seu caráter inovador e emocional. Em 2020, Jacob Jolif, um pesquisador holandês especializado em neurociência cognitiva, decidiu mergulhar profundamente no impacto que a música pode ter em nossas vidas. Jolif queria entender não apenas por que nos sentimos atraídos por determinados gêneros ou artistas, mas quais componentes musicais específicos poderiam nos trazer um sentimento de felicidade.

Para alcançar suas conclusões, Jolif realizou uma série de entrevistas no Reino Unido. Ele consultou diversas pessoas sobre suas predileções musicais e as canções que melhoravam seu estado de ânimo. Depois de coletar uma ampla gama de respostas, o cientista desenvolveu uma fórmula matemática, que ele chamou de ‘Fórmula Jolik’, para identificar quais elementos fazem uma música ser considerada ‘feliz’. Segundo esta equação, a melodia, o andamento, e especialmente as letras de uma canção, são elementos chave. As letras deveriam ser otimistas e transmitir um sentimento de alegria para o ouvinte.

A fórmula de Jolif sugere que existem canções que atendem a esses critérios específicos e, portanto, têm maior probabilidade de melhorar nosso estado de espírito. Por exemplo, com base em sua pesquisa, as músicas que mais se alinham com a sua ‘Fórmula Jolik’ para felicidade incluem hits como “Don’t Stop Me Now” de Queen, lançada em 1979, “Walking On Sunshine” de Katrina and the Waves de 1983, e “I Will Survive” de Gloria Gaynor de 1978. Além dessas, “Dancing Queen” do grupo Abba, de 1976, e “Livin’ On a Prayer” de Bon Jovi, de 1986, também integram a lista de canções que, segundo a neurociência, têm potencial para fazer uma pessoa se sentir verdadeiramente feliz.

Atualize sua playlist

Então, se você está buscando maneiras de melhorar seu estado de espírito ou até mesmo quer saber como a neurociência pode contribuir para nossa compreensão da felicidade, talvez seja o momento de atualizar sua playlist. O trabalho de Jolif ressalta a relação intrínseca entre a ciência e nossas emoções, mostrando que até mesmo os prazeres mais subjetivos, como ouvir música, podem ser quantificados e explicados. E quem sabe, ao dar play em alguma dessas músicas, você não descobre uma nova forma de alcançar a tão almejada felicidade? Como sugere a neurociência, o caminho para um estado de espírito mais positivo pode estar a apenas um fone de ouvido de distância.

