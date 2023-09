Robôs começam a fazer unhas e alongar cílios; entenda

No início do ano, quando houve a expansão e democratização do acesso a inúmeros Inteligências Artificiais, várias pessoas começaram a suspeitar se elas iriam ou não tirar os empregos dos humanos. E uma notícia recente está causando bastante medo às pessoas, pois há locais onde robôs estão sendo responsáveis por fazer unhas e o alongamento de cílios, entenda como isso é possível e se representa alguma ameaça para o mercado de trabalho.

Robôs já estão fazendo até unhas, entenda como isso funciona | Imagem de マクフライ 腰抜け por Pixabay

Robôs fazendo unhas

Para pessoas futuristas, quando se pensa em uma revolução digital, a primeira coisa que pode vir à mente é os robôs dominando vários setores do comércio, como beleza, educação, gastronomia e vários outros.

E isso tudo está sendo possível com a implementação de Inteligência Artificial em cada robô. Eles estão sendo capazes de cuidar de unhas e cílios dos clientes e com bastante excelência.

No momento, as pioneiras no processo estão sendo a Clockwork e a Nimble Beauty, elas estão oferecendo várias soluções em robôs-manicure, isso permite que as pessoas consigam pintar suas unhas em casa ou no escritório, de forma bastante simples.

Como isso é possível?

Como citado, para isso se tornar possível, foi necessário a presença da Inteligência Artificial, pois robôs na indústria sempre existiram, mas eles faziam apenas aquilo que alguém programava. Agora, com essa revolução, eles conseguem entender quais as melhores saídas.

Por isso, eles acabam identificando sozinhos o formato de cada unha, de maneira individual, com isso, o robô consegue atender qualquer pessoa, desde as unhas mais longas até as mais estreitas.

O mesmo vale para os cílios, com um robô que possui braços longos e precisos, é possível que em conjunto com profissional de beleza, seja possível realizar a aplicação de cada cílio com uma maior precisão.

O emprego das pessoas está em risco?

A maior preocupação da maior parte das pessoas, é se os seus empregos estão em risco, todavia, podem ficar tranquilas, que não. Principalmente, na área da beleza. Os robôs servem para otimizar o tempo e até mesmo democratizar o acesso das pessoas ao setor.

Mas para que eles consigam ter uma dinâmica, é preciso que profissionais estejam acompanhando sempre, para verificar se tudo está conforme foi projetado.

Portanto, a expectativa é que nos próximos anos, a inteligência evolua bastante mas que não tire o emprego das pessoas, apenas permita que o tempo seja otimizado e a “inteligência humana” consiga colocar seus esforços para o que de fato vale a pena, já que trabalhos manuais e repetitivos, com o tempo, já será função apenas dos robôs.

