No início da última semana, o Banco Central (BC) revelou que a fase de testes da moeda digital brasileira, conhecida como Drex, está sendo um verdadeiro sucesso, dentro do esperado, totalizando 500 operações realizadas. Continue a leitura, logo abaixo, para entender um pouco mais sobre o que é, de fato, a Drex, e saiba as possíveis vantagens da nova moeda.

BC anuncia teste de 50 dias do Drex; veja o que muda para você. | Foto: Reprodução

Modalidade em fase experimental

Na última terça-feira (13), o Banco Central (BC) revelou que o projeto-piloto da moeda digital brasileira, conhecida como Drex, completou 50 dias de testes bem-sucedidos, totalizando 500 operações realizadas.

O propósito dessa fase de testes é avaliar a viabilidade e os benefícios dessa nova forma de dinheiro digital tanto para os consumidores quanto para o sistema financeiro. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre o funcionamento da Drex e os benefícios que ela pode trazer aos consumidores.

Conheça a moeda digital brasileira (Drex)

A Drex é essencialmente uma representação virtual do real, emitida e regulamentada pelo Banco Central. Ela opera em um ambiente digital que permite o armazenamento e a transferência de fundos através de carteiras virtuais oferecidas por instituições financeiras. De acordo com o Banco Central, ao longo dos últimos cinquenta dias, onze instituições financeiras participaram ativamente da rede, explorando aspectos relacionados à infraestrutura básica e à proteção da privacidade. A Drex possui o mesmo valor que o real físico, o que a torna utilizável em pagamentos, compras, investimentos e outras transações financeiras.

Benefícios da Drex para os consumidores

A Drex tem como objetivo proporcionar vantagens significativas aos consumidores brasileiros, que atualmente enfrentam diversos desafios no cenário financeiro, tais como:

Alta carga tributária e burocracia : Essa realidade gera custos elevados e demoras nas transações financeiras.

: Essa realidade gera custos elevados e demoras nas transações financeiras. Limitações no acesso a produtos e serviços financeiros : Isso restringe as opções e oportunidades de investimento disponíveis para os consumidores.

: Isso restringe as opções e oportunidades de investimento disponíveis para os consumidores. Baixa confiança e alta volatilidade em moedas digitais: Esses fatores podem resultar em riscos e perdas para os investidores.

A Drex pretende solucionar esses problemas ao oferecer uma moeda digital que reduz os custos de transação, aumenta a agilidade e garante a segurança das operações. Além disso, ela busca promover a educação financeira entre os consumidores, os mantendo alerta sobre os riscos e vantagens dessa nova forma de dinheiro. Desse modo, a moeda digital brasileira espera contribuir para o desenvolvimento do mercado financeiro do país e para a melhoria da qualidade de vida dos consumidores.

Como deve funcionar a moeda digital do BC?

A moeda digital brasileira será baseada na tecnologia blockchain, que é amplamente conhecida por sua utilização em criptomoedas. Isso significa que a Drex não sofrerá variações de preço e será garantida pelo governo. O blockchain é uma tecnologia que permite a criação de um registro compartilhado que registra e rastreia transações de dinheiro, propriedade ou dados. A Drex também será segura juridicamente, privada e transparente.

Para utilizar a moeda digital do Banco Central, os usuários precisarão abrir uma conta em uma instituição financeira credenciada pelo BCB. A partir daí, poderão acessar a plataforma digital e vincular sua carteira virtual à sua conta bancária. Dessa forma, poderão efetuar transferências de fundos utilizando o QR code ou o número da conta.

Drex e suas diretrizes

O Banco Central definiu diretrizes claras para o desenvolvimento da moeda digital no Brasil. Algumas das principais diretrizes incluem:

Ausência de remuneração automática : A Drex não será sujeita a juros ou taxas automáticas.

: A Drex não será sujeita a juros ou taxas automáticas. Baixo custo de transação : As transações com Drex serão processadas de forma rápida e econômica, graças à tecnologia blockchain.

: As transações com Drex serão processadas de forma rápida e econômica, graças à tecnologia blockchain. Resiliência cibernética : A moeda digital contará com medidas de segurança avançadas para garantir a proteção contra ameaças cibernéticas.

: A moeda digital contará com medidas de segurança avançadas para garantir a proteção contra ameaças cibernéticas. Integração com serviços financeiros existentes : A Drex será integrada aos serviços financeiros já disponíveis no mercado brasileiro, possibilitando operações transfronteiriças.

: A Drex será integrada aos serviços financeiros já disponíveis no mercado brasileiro, possibilitando operações transfronteiriças. Educação financeira: Os usuários receberão um curso de educação financeira para entender melhor os riscos e as vantagens da moeda digital.

Fase de testes e previsão para 2024

Atualmente, a fase de testes está em curso e prevê-se sua conclusão até o final de 2023. Se tudo ocorrer conforme o planejado, a moeda digital estará disponível para o público em 2024. A Drex promete revolucionar o cenário financeiro brasileiro, oferecendo uma alternativa digital segura, eficiente e de fácil acesso para os consumidores.

