Amanhã começa mega rodada de Pix do Governo, valor médio passa de 680,00

O momento é de expectativa e ansiedade para quem recebe o aguardado pix do governo federal todos os meses, relacionado ao programa Bolsa Família. Após a liberação antecipada do calendário de pagamento para setembro, é esperado que o início dos pagamentos comece na segunda-feira (18). Saiba quem deve receber no primeiro dia da semana, e as regras para continuar tendo direito ao auxílio social, logo abaixo.

De olho no benefício

O momento é de atenção e expectativa para os beneficiários do Bolsa Família, já que o Governo Federal liberou o calendário de pagamento para setembro do programa de transferência de renda de forma antecipada e as datas de repasse á estão chegando.

Sendo assim, fique atento às datas, pois os depósitos começarão no dia 18 e continuarão até o dia 29 deste mês. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba a relação das datas de depósito do benefício social, assim como os requisitos para recebimento do auxílio.

Pagamento está próximo

De acordo com as regras estabelecidas pelo governo federal, o cronograma de pagamento é organizado com base no Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. No entanto, é importante notar que este calendário pode variar em municípios que enfrentam situações de emergência ou calamidade oficialmente reconhecidas, como foi o caso em regiões afetadas pelo ciclone extratropical, no Rio Grande do Sul. Nestes casos, o pagamento do Bolsa Família será unificado no primeiro dia do calendário estabelecido.

Mais de 20 milhões de beneficiados em agosto

No mês passado, o governo destinou um total de R$ 14,25 bilhões para atender às necessidades dos beneficiários do Bolsa Família, beneficiando um impressionante número de 21,14 milhões de grupos familiares. Este número representou um aumento em comparação com o mês anterior, quando 20,9 milhões de grupos familiares foram atendidos. Em média, cada beneficiário recebeu R$ 686,04.

Pente Fino no Bolsa Família

Este aumento foi possível após o governo implementar medidas rigorosas para garantir que apenas famílias que atendam aos requisitos de renda permaneçam no programa. Para isso, os dados do Bolsa Família foram integrados com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Somente em agosto, aproximadamente 99,7 mil famílias foram desligadas do programa devido a incompatibilidade com os requisitos, enquanto cerca de 300 mil novas famílias foram adicionadas.

Requisitos para receber o Bolsa Família

Para ser elegível ao programa, as famílias devem ter uma renda mensal per capita de até R$ 218 e manter o Cadastro Único ativo. O Cadastro Único é uma ferramenta fundamental que o Governo Federal utiliza para acompanhar informações sobre as famílias de baixa renda no país.

Cronograma de repasses de setembro

Como mencionado mais acima, o calendário de pagamento é organizado com base no Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Esteja atento ao calendário de pagamento do Bolsa Família e às informações sobre os requisitos para continuar a receber este importante benefício do Governo Federal. Confira, logo abaixo, o calendário com as datas de depósito dos benefícios do programa social.

