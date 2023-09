Chip “capivara” pode ser usado para ativar celular no CPF de outra pessoa; veja se você foi vítima

O nome pode parecer ‘fofo’, mas as ações por trás do chip capivara estão longe de deixar alguém com um sorriso no rosto. A prática permite que golpistas possam utilizar o seu CPF para cadastrar chips e, com eles, criar um número de telefone sem a sua permissão para que desta forma sejam praticados diversos crimes sem que os golpistas sejam identificados. Continue a leitura, a seguir, para entender como a a estratégia funciona e as medidas necessárias para se proteger contra a prática criminosa.

Entenda como seu CPF pode ser usado por criminosos. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu CPF em risco

Por um acaso já se passou por sua cabeça que golpistas possam estar utilizando o seu CPF para cadastrar chips e, com eles, criar um número de telefone sem a sua permissão ou conhecimento? Essa estratégia criminosa, que é nomeada como fraude de identidade, tem sido praticada com frequência, podendo causar inúmeros problemas para as vítimas.

Cardápio cheio para criminosos

Como mencionamos logo acima, a fraude de identidade acontece quando criminosos utilizam seu CPF para criar números de telefone em seu nome, abrindo portas para uma série de atividades ilícitas. À primeira vista, pode não parecer uma grande ameaça, afinal, você não está pagando por esse serviço, certo? Sinto lhe dizer que você está errado.

O problema é que, quando alguém usa seu CPF para criar um número de telefone, isso pode ser explorado de várias maneiras prejudiciais, conforme citamos, a seguir:

Envio de spam e telemarketing: Os criminosos podem usar seu número de telefone para inundá-lo com mensagens indesejadas ou ligações comerciais em massa.

Os criminosos podem usar seu número de telefone para inundá-lo com mensagens indesejadas ou ligações comerciais em massa. Criação de contas online: Seu número de telefone pode ser utilizado na criação de contas fraudulentas em serviços online, como redes sociais, lojas virtuais e instituições bancárias.

Seu número de telefone pode ser utilizado na criação de contas fraudulentas em serviços online, como redes sociais, lojas virtuais e instituições bancárias. Realização de transações financeiras: Criminosos podem utilizar seu número de telefone para efetuar transações financeiras que envolvam algum tipo de fraude, incluindo compras online e pagamentos em estabelecimentos físicos.

Saiba como se proteger

Para evitar que seu CPF seja utilizado indevidamente na criação de números de telefone, é essencial tomar algumas precauções:

Verificar contratos antes de assinar: Ao contratar serviços de telefonia, revise cuidadosamente o contrato para garantir que seu CPF está sendo empregado corretamente.

Ao contratar serviços de telefonia, revise cuidadosamente o contrato para garantir que seu CPF está sendo empregado corretamente. Ativar autenticação em dois fatores: A autenticação em dois fatores é uma camada adicional de segurança que requer a inserção de um código enviado por SMS ou e-mail para acessar sua conta online.

A autenticação em dois fatores é uma camada adicional de segurança que requer a inserção de um código enviado por SMS ou e-mail para acessar sua conta online. Monitorar gastos: Esteja atento às suas faturas de telefone para identificar qualquer cobrança indevida.

Como descobrir se seu CPF está sendo usado?

Para verificar se seu CPF está sendo utilizado para criar números de telefone, você pode utilizar o serviço gratuito oferecido pelo site Cadastro Pré. Este serviço identifica apenas contas pré-pagas nas operadoras Claro, Tim, Vivo, Algar e Sercomtel.

O que fazer?

Se você descobrir que seu CPF está sendo usado de maneira fraudulenta para criar números de telefone, é indispensável tomar as seguintes medidas:

Contatar a operadora correspondente: Entre em contato com a operadora de telefonia responsável e solicite o cancelamento da linha.

Entre em contato com a operadora de telefonia responsável e solicite o cancelamento da linha. Registrar um boletim de ocorrência: Reporte o crime às autoridades policiais, registrando um boletim de ocorrência para documentar o incidente.

Reporte o crime às autoridades policiais, registrando um boletim de ocorrência para documentar o incidente. Alterar senhas: Modifique as senhas de todas as suas contas online para evitar que os criminosos acessem informações sensíveis.

