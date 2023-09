Lista dos PROIBIDOS: carros que a Uber não aceita mais

A Uber chegou no Brasil e praticamente revolucionou toda a mobilidade urbana, anteriormente, era preciso pagar altos valores mesmo para pequenas distâncias, agora, através do aplicativo, há quem pague menos de R$ 8 por uma pequena viagem. Isso ajuda tanto os motoristas quanto os passageiros, entretanto, a empresa acaba de divulgar uma lista com os carros que estão proibidos de rodar no aplicativo, confira

Vantagens de trabalhar para a Uber

Sobretudo no período da pandemia, os serviços da Uber ficaram ainda mais necessários, pois como não era possível ficar circulando nas ruas, a única saída era pedir veículos de aplicativos para que as viagens fossem realizadas.

Isso traz uma comodidade grande para os passageiros, além de uma renda extra ou principal para os condutores. Pois basta ter um celular com internet e um carro que se enquadre nas regras do aplicativo para começar a faturar.

Vale lembrar que também é preciso ter CNH válida. A depender da cidade e da quantidade de horas rodadas, é possível obter uma boa quantia em dinheiro.

Quais os carros estão proibidos de rodar?

Para Uber Black

Toyota Hilux

Audi RS 7

Citroën C4L

Citroën C5

Peugeot 2008

Peugeot 408

Peugeot 508

Renault Fluence

Chery Tiggo 3x

JAC Motors T6

Lifan X60

Honda CR-V

Land Rover Freelander

Mitsubishi Pajero TR4

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Vitara

Ford Edge

Ford Focus

Ford Territory

Toyota Corolla Fielder

Para Uber Comfort

Lexus ES

Porsche Cayman

Fiat Bravo

Fiat Doblo

Fiat Grand Siena

Fiat Idea

Fiat Linea

Fiat Siena

Fiat Siena Attractive

Citroën C4 Pallas

Citroën C5

Land Rover Freelander

Chevrolet Blazer

Chevrolet Cobalt

Chevrolet Joy Plus

Honda CR-V

Honda Fit

Ford Edge

Ford Fiesta Sedan

Ford Focus

Ford Ka Sedan

Ford Territory

Volkswagen Voyage

Geely EC7

Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 8 Pro

JAC Motors J5

JAC Motors J6

JAC Motors iEV20

Lifan 530

Principais exigências para que o motorista seja aceito

Para que o condutor consiga ser aceito na categoria Uber Comfort ou Black, é necessário que o veículo atenda alguns critérios estabelecidos pela empresa, como:

Possuir ar-condicionado;

Ter 4 portas;

Ter 5 lugares, pelo menos;

Ter a cor branca, marrom, azul-marinho, cinza, prata, chumbo ou preto.

Além disso, antes de entrar para a categoria, é necessário que o motorista tenha pelo menos 100 viagens na plataforma e a média de avaliação seja de pelo menos 4,85. Após conseguir alcançar todos os critérios citados, é possível se eleger para as modalidades citadas.

As mudanças estarão vigentes a partir do próximo ano, contudo, já é interessante ficar sabendo, até mesmo, para não começar a trabalhar com os veículos agora e precisar trocá-los posteriormente.

