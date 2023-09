Bolsa de R$ 3 MIL para começar a estudar HOJE

Acaba de chegar uma excelente notícia para os jovens brasileiros, sobretudo, aqueles que estão em busca de um estágio para conseguirem trabalhar e ao mesmo tempo aprenderem ainda mais sobre uma área em específico. Pensando nisso, o Instituto Euvaldo Lodi, que também faz parte do Sistema Confederação Nacional da Indústria, está disponibilizando várias bolsas, entenda.

As bolsas são para quais estudantes?

As bolsas em questão são para praticamente todos os estudantes, pois também contemplam aqueles que ainda estão no Ensino Médio. As vagas para estudantes de graduação são para:

Administração;

Ciências Contábeis;

Marketing;

Publicidade e Propaganda;

Jornalismo;

Terapia Ocupacional;

Pedagogia;

Engenharias e estudantes do ensino médio.

As vagas são para os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins e Distrito Federal.

Confira as bolsas por estado

Acre

No Acre, o instituto em questão está ofertando 115 vagas para inúmeros cursos, as bolsas são para o Rio Branco e variam entre R$ 574 e R$ 784.

Amazonas

Já no Amazonas, as vagas ofertadas terão remuneração entre R$ 740 a R$ 1,3 mil, além do auxílio transporte, pois todas elas são em caráter presencial. Ao todo, 30 vagas serão disponibilizadas.

Distrito Federal

Já para o DF, terão 25 vagas de estágio abertas, as bolsas são no valor de R$ 500 a R$ 1,3 mil, já para as vagas de técnico, há 6 vagas com bolsas entre R$ 896 e R$ 1 mil.

Goiás

Já em Goiás, há uma quantidade maior de vagas disponibilizadas, sendo ao todo, 1.022, o valor que cada estagiário receberá pode variar entre R$ 200 a R$ 2,3 mil.

Maranhão

Já no Maranhão, são 55 vagas de estágio que foram abertas, com bolsas entre R$ 600 e R$ 800.

Outros estados também oferecem condições excelentes de estágios

Vale lembrar que outras localidades como Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Tocantins também estão com excelentes condições para os estagiários. Basta entrar no site do instituto da sua região e após isso, procurar o edital.

Cada localidade, possui o seu edital específico, com as vagas, a localidade onde estão sendo disponibilizadas as vagas, além dos valores das bolsas.

Lembrando que não é de fato um emprego, mas um estágio, para que os jovens consigam se inserir aos poucos no mercado de trabalho e ganhar experiência na área. Além do principal diferencial ser a questão que contempla todos os interessados, como estudantes de graduações, cursos técnicos e do ensino médio.