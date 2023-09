Notícia do INSS cai como uma BOMBA no colo dos segurados

No Brasil, há milhões de segurados do INSS que recebem benefícios mensalmente, sendo que os valores são as únicas fontes de renda dos segurados na maioria das vezes. Contudo, nos últimos dias, uma triste notícia chegou para eles, a saber, o Governo determinou que em breve vários benefícios serão revisados e provavelmente, vários serão cancelados, entenda o motivo e as consequências disso.

Acaba de chegar uma triste notícia que chocou os beneficiários do INSS | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Governo está realizando um pente-fino

Não é a primeira vez que o Governo Federal determina que um pente-fino seja realizado em algum benefício federal, o primeiro, ocorreu logo no início do ano, com o Bolsa Família. Ao suspeitarem que fraudes poderiam estar acontecendo, uma minuciosa análise foi realizada.

Ao todo, mais de 1 milhão de beneficiários foram desligados do programa social, a maioria, por fraude e outros por conta que não atualizaram os dados do CadÚnico e com isso, a renda per capita ficou superior a permitida pelas regras do programa.

E agora, a mira do Governo encontra-se nos benefícios concedidos pelo INSS, de acordo com a ministra do Planejamento, nos últimos dois anos, houve um salto exorbitante nos números de novos beneficiários, o que está levantando suspeitas.

Veja também: Leilão De Dívidas Do Desenrola Começa Em Setembro; Veja Como Funciona

Fraudes e erros devem ter acontecidos

De acordo com a ministra, isso deve ter acontecido entre 2021 e 2022, ou seja, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com ela, os dados que foram repassados pelo Tribunal de Contas da União mostram que há certas inconsistências nas contribuições.

Por conta disso, Simone Tebet afirma que é necessário que haja uma análise em todos os dados em questão. Já que ocorreu um “salto acima da média” no número de benefícios concedidos, entre eles, aposentadorias, pensões e auxílios.

Uma suspeita dela e de outros integrantes do Governo, é que isso tenha uma forte ligação com o desejo da antiga gestão em conseguir votos.

Veja também: Nova Plataforma Promete Produtos Chineses Ainda MAIS BARATOS; Conheça

BPC está na mira

Segundo o Tribunal de Contas da União, de R$ 1 trilhão que são pagos em benefícios, cerca de 10% há possíveis fraudes ou erros. Então, para a ministra, basta 1% ou 2% desse montante para que outras áreas sejam contempladas, como os ministérios que precisam de um orçamento entre R$ 10 bilhões e R$ 20 bilhões.

É importante lembrar, que o BPC é um benefício que é pago pelo INSS, entretanto, não trata-se do âmbito previdenciário e sim assistencial. Garantindo um salário para os seus segurados, que são predominantemente, idosos em situação de vulnerabilidade social e pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual.

Por conta disso, é fato que ao serem retiradas da folha de pagamentos, várias pessoas irão acabar sendo prejudicadas, todavia, caso realmente a fraude seja comprovada, é o que o Governo deve fazer.