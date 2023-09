MIL VAGAS para tirar CNH DE GRAÇA em 2023

CNH gratuita – A conquista da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está prestes a se tornar uma realidade mais acessível para os residentes do Rio Grande do Norte em situação de vulnerabilidade econômica. O governo estadual, em colaboração com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RN), anunciou recentemente a disponibilização de mais de mil vagas para o Programa CNH Popular 2023. Ficou interessado? Continue lendo para saber como aproveitar essa oportunidade única.

O governo do Rio Grande do Norte anunciou 1.000 vagas para o Programa CNH Popular 2023. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Programa CNH Popular 2023

O anúncio, feito pelo governo do estado na última terça-feira, representa uma expansão significativa em relação à edição anterior do programa. De acordo com o diretor do Detran-RN, Jonielson Oliveira, a iniciativa passou de 353 para mais de 1.000 CNHs gratuitas. Oliveira também destacou o esforço conjunto entre o governo estadual e o Detran para simplificar o processo burocrático, visando gerar mais empregos e promover a inclusão social.

Os critérios para participar dessa edição do programa são bem específicos: é obrigatório que os candidatos estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e que façam parte dos programas assistenciais do Governo Federal. Esse foco nos grupos vulneráveis demonstra a preocupação do estado em promover mobilidade e empregabilidade para aqueles que mais precisam.

No que diz respeito às despesas, o CNH Popular vai cobrir todas as taxas e exames necessários para a obtenção da primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro). Além disso, o programa também vai financiar as despesas do curso teórico ou prático oferecidos pelo Centro de Formação de Condutores (CFC). E não para por aí: se você já possui uma CNH mas deseja mudar para as categorias C, D ou E, também há vagas disponíveis.

A divisão dessas mais de 1.000 vagas foi organizada para atender a diferentes necessidades. Enquanto 500 vagas são para a primeira habilitação na categoria A e 350 para a categoria B, as categorias C, D e E receberão 50 vagas cada. As inscrições para o programa estarão abertas até 25 de setembro de 2023 e serão realizadas exclusivamente online, através do Portal de Serviços do Detran do RN. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, saber ler e escrever e comprovar residência no estado nos últimos 12 meses.

Seleção de candidatos

Um comitê organizador será responsável por avaliar as inscrições e selecionar os candidatos que atendam aos critérios pré-estabelecidos. A seleção contará ainda com mecanismos de desempate, que levarão em consideração fatores como renda per capita, tempo de desemprego, idade e até o momento da inscrição. A lista dos aprovados está prevista para ser divulgada no site do Detran-RN no dia 17 de outubro, e os convocados terão até 17 de novembro para entregar a documentação necessária, conforme especificado no edital. O resultado final será anunciado em 27 de dezembro.

Em tempos de instabilidade econômica e desafios sociais, programas como o CNH Popular são essenciais para fomentar a inclusão e dar mais oportunidades a quem precisa. Por isso, se você se encaixa nos critérios e quer aproveitar essa chance, fique atento aos prazos e às etapas do processo para não perder essa oportunidade.

