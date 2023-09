Desenrola Brasil: começou a nova fase; já chegou sua hora de quitar as dívidas?

A fase 2 do programa Desenrola Brasil, programa implementado pelo governo Lula para facilitar a renegociação de dívidas dos brasileiros que buscam limpar seus nomes das instituições de proteção ao crédito, está programada para iniciar na última semana de setembro e promete impactar positivamente na economia brasileira. Continue a leitura, a seguir, e entenda quem poderá participar da segunda fase do programa.

Desenrola Brasil: começou a nova fase; já chegou sua hora de quitas as dívidas? | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nova fase começa

A segunda fase do programa Desenrola Brasil, um programa do governo federal destinado à renegociação de dívidas, está programada para iniciar na última semana deste mês e tem o potencial de impulsionar o consumo no país durante o último trimestre do ano.

Economistas acreditam que essas renegociações podem aliviar a situação financeira das famílias e tornar mais acessível a compra de bens duráveis, como é o caso de eletrodomésticos (como geladeiras e máquinas de lavar), que são sensíveis ao crédito. Continue a leitura, a seguir, e entenda, em detalhes, como será a nova fase do Desenrola.

900 empresas entram na segunda fase do Desenrola

De acordo com o Ministério da Fazenda, a segunda fase do programa atraiu o interesse de mais de 900 empresas credoras, que representam 86% das dívidas de até R$ 5 mil. Nessa segunda etapa, será possível que consumidores com renda de até dois salários mínimos ou aqueles inscritos no Cadastro Único renegociem suas contas básicas, como luz e água, além de dívidas com varejistas. O programa terá vigência até dezembro.

Entenda as duas faixas do programa

Haverá duas faixas de negociação no programa:

Faixa 1: Destinada a devedores pessoas físicas com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Faixa 2: Destinada a pessoas físicas com dívidas financeiras negativadas até 31 de dezembro de 2022 e renda de até R$ 20.000,00. Os bancos oferecerão a oportunidade de renegociação de dívidas diretamente aos seus clientes pessoas físicas por meio de seus canais próprios.

Fase 1 mostra queda de devedores

A primeira fase do programa de renegociação já apresentou melhorias nos indicadores de inadimplência. Em apenas sete semanas, os bancos conseguiram renegociar R$ 11,8 bilhões em dívidas e removeram a negativação de 6 milhões de registros de clientes com pendências de até R$ 100. Em julho, o número de inadimplentes registrou sua segunda queda consecutiva, algo que não ocorria desde junho de 2021.

Cerca de 34 mil pessoas saíram das estatísticas de inadimplência no mês, reduzindo o total de consumidores com contas em atraso para 71,41 milhões, embora ainda permaneça em um patamar consideravelmente alto para os padrões brasileiros. Além disso, a proporção das dívidas dos brasileiros com bancos e cartões de crédito em relação ao total caiu de 31,1% em junho para 29,5% em julho, marcando a maior redução nesse segmento desde janeiro de 2019.

Segunda fase visa melhorar economia do país

A segunda fase do Programa Desenrola Brasil é vista como uma das estratégias do governo para estimular a economia no final do ano, uma vez que outras medidas de estímulo, como a redução de impostos sobre combustíveis e os descontos para a compra de automóveis, estão sendo gradualmente retiradas.

