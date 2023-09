Bolsa Família: pediu acesso e não sabe se foi aprovado? Descubra aqui

Acesso ao Bolsa Família – Confirmado para o mês de setembro sob a administração do presidente Lula, o Bolsa Família traz diversas novidades que têm deixado alguns novos beneficiários perdidos, especialmente sobre como verificar a aprovação no programa. Se você também está com dúvidas, este é o momento de entender todas as nuances do Bolsa Família e saber como verificar se você foi aprovado.

O presidente Lula confirmou o pagamento do Bolsa Família em setembro para os beneficiários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Aprovação no Bolsa Família

Para começar, um dos requisitos mais básicos para acessar o Bolsa Família é estar registrado no Cadastro Único (CadÚnico). Além de estar inscrito, os beneficiários precisam se adequar aos novos critérios estabelecidos pela Medida Provisória nº 1.164. Entre esses critérios, um dos mais relevantes é o teto de renda familiar per capita, que foi fixado em R$ 218.

Se você quer conferir o seu status no programa, há várias formas de fazer isso. Você pode utilizar o aplicativo específico do Bolsa Família, disponível para sistemas Android e iOS, ou o site do CadÚnico. Para quem prefere um contato mais direto, é possível verificar a situação pessoalmente em qualquer unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em sua cidade. Além dessas opções, o aplicativo Caixa Tem também oferece essa funcionalidade, o que facilita ainda mais o acesso à informação para os beneficiários.

Não menos importante são os novos valores que o governo definiu para as parcelas do Bolsa Família em setembro. Sob a gestão do presidente Lula, os beneficiários vão notar uma série de melhorias nos repasses. O chamado Benefício de Renda de Cidadania disponibilizará uma parcela de R$ 142 para os participantes. Há ainda o Benefício Complementar, que entra em ação quando o Benefício de Renda de Cidadania não alcança a quantia de R$ 600.

Para famílias com crianças de até seis anos, o Benefício Primeira Infância concede um valor de R$ 150 por criança. Além disso, o Benefício Variável Familiar foi criado para beneficiar lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos, liberando um montante de R$ 50 para esses grupos.

Calendário de pagamentos

No que diz respeito ao calendário do programa, diversas datas foram liberadas e estão relacionadas ao final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. A organização dessas datas é essencial para o planejamento financeiro das famílias que dependem deste auxílio.

O Bolsa Família é mais do que um programa de assistência social; é uma ferramenta crucial de distribuição de renda e redução da pobreza no país. Com as novas atualizações, o governo busca não apenas simplificar o acesso à informação mas também aumentar a amplitude do programa, para que mais brasileiros em situação de vulnerabilidade possam se beneficiar. Neste momento de incertezas econômicas e desafios sociais, estar bem informado sobre como acessar e maximizar os benefícios do programa é mais importante do que nunca.

