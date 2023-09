ALERTA GERAL: fique de olho para não perder o BPC HOJE

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou segunda aposentadoria como é conhecido por muitos — é um benefício concedido pelo Governo Federal através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cujo possui como finalidade ajudar os idosos com mais de 65 anos ou pessoas com qualquer tipo de deficiência independente da idade. Entretanto — é importante ficar de olho em alguns detalhes para não perder o BPC ainda neste mês!

Como receber o BPC?

O BPC é um benefício almejado por milhões de brasileiros. Haja vista que ele está contido dentro de uma lei, logo, é de direito de todos os brasileiros tentare entrar no programa de auxílio do Governo Federal.

O BPC é direcionado para pessoas com deficiência ou idosos com idade superior aos 65 anos. É necessário que a renda máxima per capita seja de até 1/4 do salário mínimo.

No caso dos beneficiários com deficiência, é necessário que eles sejam submetidos à médicos do INSS, a fim de realmente comprovar a condição do mesmo.

Por mais que o BPC seja conhecido como uma segunda aposentadoria, o mesmo não dá direito aos beneficiários ao 13° salário e não pode ser herdado por erceiros após o falecimento do titular.

Portanto — essas pessoas que estão dentro das diretrizes do programa possuem direito aos repasses mensais, que atualmente é de 01 salário mínimo — o equivalente a R$ 1.320 neste ano de 2023.

Entretanto, é importante ficar atento quanto aos demais detalhes para evitar problemas no pagamento e ter o benefício bloqueado. Lembrando que tal como o Bolsa Família, todos os meses é realizado uma varredura nos sistemas do BPC, a fim de realizar cortes de cadastros que estão de maneira irregular dentro do programa do Governo Federal.

Faça isso para não perder o BPC

O BPC é um programa do Governo Federal — logo é obrigatório estar dentro das regras estipuladas pelo mesmo. Por conta disso: o BPC usa o Cadastro Único como fonte de dados.

É interessante que o beneficiário atualize os dados do Cadastro Único a cada 24 meses — no máximo. Aos que querem ter a certeza do benefício, é importante manter a atualização a cada 12 meses.

Lembrando que a cada mudança que ocorrer no grupo familiar, o beneficiário deverá atualizar a informação diretamente no Cadastro Único.

Para obter mais informações sobre o BPC, o beneficiário poderá acessar o site ou aplicativo do ‘Meu INSS’ a fim de conseguir obter mais detalhes acerca do benefício.

Por fim: poderá ir até agências físicas da Previdência Social a fim de obter apoio direto acerca do benefício. Ademais, é importante manter o cadastro ativo e atualizado.

