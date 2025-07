Sandman volta com 2ª temporada dividida em duas partes

A segunda e última temporada da série Sandman, adaptação da obra de Neil Gaiman, estreia na Netflix nesta sexta-feira, dia 3. Embora a plataforma já tenha confirmado o cancelamento da série, os fãs podem esperar um desfecho empolgante, já que a temporada será lançada em duas partes.

A nova fase da série se concentra nos arcos dos quadrinhos “Season of Mists”, onde a narrativa é dominada pela figura de Lúcifer, interpretado por Gwendoline Christie. Lúcifer decide abdicar do Inferno e apresenta a Morpheus, também conhecido como Sonho, a chave de seus portões. Essa decisão provoca uma corrida entre diversos seres imortais, cada um tentando convencer Morpheus a entregar a chave.

O showrunner Allan Heinberg compartilhou que, após mais de um século longe do Sonhar, Morpheus tem se dedicado a restaurar seu reino. Ele se esforça para transformar seu palácio e tentar deixar o que passou para trás. No entanto, seus erros do passado pairam como sombras, tornando impossível seguir em frente sem enfrentá-los.

A temporada aborda temas como a necessidade de Morpheus em assumir a responsabilidade por suas ações e a inevitabilidade da mudança, algo que ele reluta em aceitar.

Além do enredo central, a nova temporada irá expandir o universo de Sandman. Novos períodos e reinos serão explorados, incluindo Hades e Perséfone, a Faerie, a Grécia Antiga, a Inglaterra durante o reinado da rainha Elizabeth e a Revolução Francesa. Entre as adições ao elenco, destacam-se personagens importantes da família dos Perpétuos, como Delírio, interpretada por Esmé Creed-Miles, e Destino, interpretado por Adrian Lester. O personagem O Pródigo, vivido por Barry Sloane, também faz sua estreia na série, retornando após 300 anos de ausência familiar.

Outros personagens conhecidos dos quadrinhos, como Orfeu (Ruairi O’Connor), Loki (Freddie Fox), Odin (Clive Russell), Thor (Laurence O’Fuarain) e Puck (Jack Gleeson), estarão na nova temporada. Segundo Heinberg, esses novos personagens são tão poderosos quanto Morpheus e prometem enredá-lo em intrigas palacianas, batalhas demoníacas e situações inesperadas.

A segunda temporada de Sandman estreia em dois volumes. O primeiro, com seis episódios, chegou à Netflix em 3 de julho de 2025. O segundo volume, que traz os cinco episódios finais, será lançado em 24 de julho de 2025. Também haverá um episódio bônus programado para 31 de julho.

O fim da série, embora antecipado, não foi tudo aleatório. Allan Heinberg enfatizou que a história sempre foi centrada na jornada de Morpheus. Em 2022, ao revisitar o material dos quadrinhos, a equipe percebeu que havia histórias suficientes apenas para mais uma temporada. Embora o anúncio do cancelamento tenha coincidido com acusações de má conduta contra Gaiman, esclarece-se que a decisão de encerrar a produção foi tomada antes dessas revelações. Gaiman também se afastou de outros projetos, mas a Netflix não se pronunciou sobre as questões levantadas.