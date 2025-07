Helena relembra profecia de Joyce sobre a filha na novela

Nos próximos episódios da novela “História de Amor”, uma cena impactante ocorrerá quando Joyce, interpretada por Carla Marins, cai de uma escada. Esse acidente provoca a ruptura da bolsa, forçando Joyce a enfrentar um parto de urgência, o que a impede de ter Alice de forma natural, como sempre desejou.

O momento é alarmante, pois tanto a mãe quanto a filha correm risco. Helena, personagem de Regina Duarte, recorda uma profecia que Joyce havia compartilhado desde que engravidou. Em diversas ocasiões, Joyce relatou ter sonhos e sentimentos estranhos que a deixavam apreensiva quanto ao futuro da gravidez. Esses pressentimentos incluíam preocupações sobre a possibilidade de perder o bebê ou de problemas no nascimento.

Essa lembrança deixa Helena apavorada, fazendo-a crer que os temores de Joyce podem se concretizar. Marta, personagem de Bia Nunnes, tenta confortar Helena, alegando que os receios não se concretizarão.

A gravidez de Joyce já foi marcada por várias dificuldades. No início, ela enfrentou sangramentos e, em um acidente à beira-mar, acabou se reconciliando com seu pai, Assunção, interpretado por Nuno Leal Maia. As complicações vão além da queda das escadas; após o nascimento de Alice, vem a preocupação com a saúde da recém-nascida, que precisará ganhar peso para receber alta do hospital.

Após esse difícil momento, Joyce terá que lidar com novas tensões em sua vida pessoal. Sua relação com Caio, caracterizado por Ângelo Paes Leme, começa a deteriorar, resultando em sérias discussões entre o casal.