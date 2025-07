Prêmio de R$ 3,9 milhões: confira o resultado da loteria

A Caixa Econômica Federal ainda não confirmou se houve apostas vencedoras no último sorteio da Lotomania. Assim que essa informação for divulgada, haverá uma atualização no comunicado oficial.

Para participar do próximo sorteio da Lotomania, é necessário fazer uma aposta contendo 50 números. As apostas podem ser realizadas nas lotéricas autorizadas pela Caixa ou através do site de loterias do banco. Os prêmios mais altos são destinados aos bilhetes que acerta 20 ou 19 números, além de prêmios para aqueles que não acertam nenhuma das dezenas sorteadas. Lembre-se que as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que ocorre geralmente às 20h, horário de Brasília.

O custo da aposta na Lotomania é fixo. Diferentemente de outras loterias da Caixa, na Lotomania, só é possível apostar com 50 números e o valor da aposta é de R$ 3.

As chances de ganhar na Lotomania, especialmente o prêmio principal, devem ser consideradas. Para levar o prêmio principal, que exige o acerto de 20 números, a probabilidade é de uma em 11.372.635. Para aqueles que acertam 19 números, a chance sobe para uma em 352.551. Curiosamente, a chance de não acertar nenhum número também é a mesma do prêmio principal, ou seja, uma em 11.372.635.