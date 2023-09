O clima vai mudar! Veja o que esperar do TEMPO para o final de semana

Conforme confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada da frente fria ao Sudeste do Brasil foi sentida no clima de algumas cidades da região na última quinta-feira (14). Acompanhada por fortes pancadas de chuva, raios e ventos intensos, essa frente fria afetou várias áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. No entanto, segundo o instituto, a previsão deve mudar para o final de semana. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Saiba mais detalhes sobre a previsão do tempo para a região Sudeste do país nos próximos dias. | Foto: Reprodução

Mudança de tempo se aproxima

A chegada de uma frente fria ao Sudeste do Brasil teve um impacto significativo no clima da região na última quinta-feira (14). Acompanhada por fortes pancadas de chuva, raios e ventos intensos, essa frente fria afetou várias áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Confira, a seguir, a previsão do tempo para o Sudeste do país para os próximos dias, incluindo o fim de semana.

Dados de chuva acumulada no Sudeste

os dados de acúmulo de chuva registrados nessas regiões durante o período de quinta-feira até o início da madrugada desta sexta (15), conforme informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.

Pirapetinga, Minas Gerais: Registrou 60 mm de chuva.

Registrou 60 mm de chuva. Visconde do Rio Branco, Minas Gerais: Acumulou 39,9 mm de chuva.

Acumulou 39,9 mm de chuva. Muriaé, Rio de Janeiro: Teve 33,7 mm de chuva.

Teve 33,7 mm de chuva. Patrocínio do Muriaé, Minas Gerais: Registrado um acumulado de 31,0 mm de chuva.

Registrado um acumulado de 31,0 mm de chuva. Chácara, Minas Gerais: Totalizou 25,4 mm de precipitação.

Totalizou 25,4 mm de precipitação. Sumidouro, Rio de Janeiro: Acumulou 56,4 mm de chuva.

Acumulou 56,4 mm de chuva. Mangaratiba, Rio de Janeiro: Alcançou 53,2 mm de chuva.

Alcançou 53,2 mm de chuva. Petrópolis/Independência2, Rio de Janeiro: Registrou 52 mm de chuva.

Registrou 52 mm de chuva. Rio de Janeiro/Alto da Boa Vista: Alcançou um acumulado de 50,0 mm de chuva.

Alcançou um acumulado de 50,0 mm de chuva. Magé, Rio de Janeiro: Teve um registro de 49,4 mm de chuva.

Inmet registra recorde de chuva em apenas 1 hora no ES

Essas chuvas intensas também atingiram a região sul do Espírito Santo, onde Alegre acumulou cerca de 21 mm em apenas uma hora, de acordo com medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira, essa frente fria continuou a influenciar o clima no Sudeste, espalhando nuvens de chuva por todas as regiões do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Isso resultou em risco de chuvas moderadas a fortes em todos esses estados, incluindo as capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória.

Temperaturas baixas em SP

Além das chuvas, a temperatura sofreu uma queda acentuada em relação ao que havia sido registrado no início da semana, devido ao aumento da nebulosidade, das precipitações e dos ventos frios. Em São Paulo, a presença de ar frio de origem polar manteve as temperaturas baixas durante a manhã, e não houve um aquecimento significativo à tarde.

No interior paulista, o sol já predominava, mas ainda era possível registrar chuvas na costa, na região da Mantiqueira e ao longo da divisa com Minas Gerais e na área de Franca. Na Grande São Paulo, a manhã permaneceu nublada, com a possibilidade de o sol aparecer timidamente à tarde, entre muitas nuvens, mantendo um clima frio ao longo do dia.

Rajada de ventos em Minas Gerais

Em Belo Horizonte, após a quebra do recorde de calor na tarde de quinta-feira (14), com a temperatura atingindo 33,3°C, as pancadas de chuva vieram acompanhadas de rajadas de vento. Na região da estação meteorológica Cercadinho, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou rajadas de vento de até 98 km/h entre as 19h e as 20h, além de outra rajada de 80 km/h no mesmo local, entre as 20h e as 21h.

Na região da Pampulha, foram registradas rajadas de vento atingindo 59 km/h entre as 19h e as 20h. Além da capital, outras áreas de Minas Gerais também enfrentaram fortes rajadas de vento, com 67 km/h em Florestal (Grande BH) entre as 18h e as 19h, 66 km/h em São João Del Rei entre as 17h e as 18h, e uma rajada de 62 km/h em Sete Lagoas entre as 19h e as 20h.

Temperatura sobe e chuva diminui no fim de semana

Para o fim de semana, que marcará o fim do inverno de 2023, a frente fria responsável pelas mudanças climáticas na região Sudeste se afastará, e as temperaturas aumentarão rapidamente. Apenas a madrugada de sábado ainda será fria, especialmente em São Paulo e nas áreas serranas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Durante a tarde de sábado, a previsão é de calor no Sudeste, e o calor deve persistir no domingo em todos os estados.

Apesar do aumento da temperatura, as condições para chuvas diminuirão no Sudeste durante o fim de semana. Para o sábado, há previsão de pancadas de chuva em todas as áreas do Espírito Santo e na maioria das regiões de Minas Gerais. No entanto, não é esperada chuva no Sul de Minas e nem na Zona da Mata Mineira. O domingo será um dia de sol forte e calor em toda a região Sudeste.

