Bebê leva tapa na cara em creche, mulher denuncia e não é levada A SÉRIO

Funcionária expõe colega que agrediu bebê de 1 ano em creche.

Fora da realidade

Quando confiamos os cuidados dos nossos filhos a funcionários de uma creche, naturalmente esperamos que ele seja cuidado com o máximo de atenção e carinho, especialmente quando, na maioria das vezes, estamos dispostos a pagar por esse serviço.

Infelizmente, a realidade é mais sombria do que gostaríamos de acreditar, ao ser confirmado após divulgação de uma pesquisa, que cerca de 14% das crianças que frequentam creches são vítimas de abuso físico. Essa situação é particularmente preocupante para os bebês e crianças pequenas que ainda não têm a capacidade de comunicar o que estão vivenciando aos seus pais. Continue a leitura, a seguir, para saber mais detalhes sobre um triste caso que ilustra com clareza esta estatística.

Quando os números viram realidade

A triste realidade revelada por esse estudo foi trazida à vida cotidiana por uma história chocante que surgiu em um fórum online do Reddit, chamado r/ECEProfessionals, que é voltado para profissionais da educação infantil. Uma funcionária de uma creche decidiu compartilhar sua experiência, deixando não apenas ela, mas também muitos outros leitores indignados.

Entenda o caso

A funcionária relatou ter testemunhado uma colega de trabalho agredindo um bebê com pouco mais de um ano de idade. Isso aconteceu apenas três semanas após o início do trabalho do agressor na creche. Diante dessa cena chocante, a funcionária sentiu a necessidade de agir e questionou a colega sobre as agressões.

Funcionária postou denúncia em conhecido fórum online. | Foto: Reprodução

Funcionário revidou beliscão

Surpreendentemente, a colega admitiu que havia batido no bebê e justificou suas ações, alegando que era “necessário” porque a criança lhe deu um beliscão. O bebê, naturalmente, chorava e gritava devido ao medo e à dor causados pelas agressões. A colega agressora implorou à funcionária que não contasse a ninguém sobre o incidente. No entanto, a funcionária decidiu agir, procurando imediatamente a proprietária da creche e relatou todos os detalhes chocantes que presenciou;

Dona da creche ignora agressão

A resposta da proprietária da creche foi, no mínimo, desapontadora. A funcionária foi instruída a manter o incidente em segredo, com a promessa de que a situação seria resolvida internamente. Ela recebeu uma cópia do seu relatório, assinado pelo diretor da creche, mas mesmo assim, nada foi feito para lidar com o agressor.

Ao perceber a falta de ação por parte dos superiores, a funcionária decidiu tomar medidas para proteger as crianças sob seus cuidados. Ela continuou a monitorar o comportamento da colega agressora e questionou a chefe sobre as ações a serem tomadas. A resposta que recebeu foi que a colega seria demitida, mas, surpreendentemente, duas semanas depois, a chefe ofereceu apenas a mudança de sala como medida disciplinar.

Autoridades entram no caso

Diante dessa negligência dos responsáveis pela creche, a funcionária decidiu dar um basta na situação, entrando em contato com o Serviço de Proteção à Criança, e relatando o incidente, o que fez com que a polícia investigasse no caso. O proprietário da creche negou veementemente o ocorrido e acusou a funcionária de apresentar um relato falso. No entanto, graças à cópia assinada do relatório, a funcionária conseguiu comprovar a veracidade de suas acusações. Agora, uma investigação está em curso para garantir que a justiça seja feita e que todas as crianças na creche estejam seguras.

