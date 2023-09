Todo mundo fazendo vídeo! 10 maneiras de divulgar seu negócio nas redes

Empreender nos dias de hoje exige um preparo em diferentes frentes para obter o esperado sucesso no seu negócio. Em tempos de redes sociais, algumas plataformas têm se mostrado extremamente úteis quando a intenção é a divulgação da sua loja, da sua prestação de serviço ou uma nova carreira que precisa dar aquela turbinada para que você seja visto como um profissional de sucesso. Saiba, logo abaixo, as 10 dicas para divulgar o seu negócio através de vídeos nas redes.

Confira as 10 dicas para divulgar o seu negócio através de vídeos nas redes. | Foto: Reprodução / Pixabay

Mostre a cara e ganhe dinheiro

No mundo digital atual, empreendedores estão se tornando verdadeiros influencers, utilizando as redes sociais como uma ferramenta poderosa para divulgar seus serviços e atrair clientes.

Esta mudança de visão comercial está redefinindo a maneira como os negócios operam e crescem. Continue a leitura, a seguir, e saiba como donos de negócios, como o piscineiro Rhuan, a mecânica Andreia, e outros, estão aproveitando as redes sociais para impulsionar seu sucesso, com insights de empreendedores reais e especialistas em marketing digital.

Leia mais: Franquias baratas para empreender em 2023; veja boas sugestões

10 dicas de ouro para turbinar o negócio através de vídeos

1. Sem lugar para timidez

Uma das dicas mais valiosas para o sucesso nas redes sociais é mostrar o rosto por trás do negócio. Janaína Camilo, especialista em Mercados e Transformação Digital do Sebrae, destaca a importância de humanizar os vídeos postados. Ela argumenta que as pessoas se conectam mais facilmente com outras pessoas do que com imagens estáticas ou logotipos de empresas. Portanto, é crucial que os proprietários de negócios apareçam nos vídeos que compartilham.

Andreia Justos, mecânica e dona de uma oficina em São Paulo, segue a técnica “80/20”. Ela dedica 80% do tempo para falar sobre sua profissão, mas reserva os outros 20% para compartilhar aspectos de sua vida pessoal. Essa abordagem cria uma conexão mais profunda com seu público, mostrando que ela é mais do que apenas uma mecânica.

O TikTok, uma das principais plataformas de vídeo, também enfatiza a autenticidade e a vida real em seu conteúdo. Eles incentivam os usuários a deixar de lado a formalidade e lembram que o conteúdo genuíno é o que realmente importa.

2. Narre seus Vídeos

Narração é uma ferramenta poderosa para cativar seu público. Rhuan Félix, um piscineiro de sucesso, compartilha como começou a narrar seus vídeos e como isso mudou seu jogo. Mesmo que as pessoas não tenham a intenção de realizar o serviço que ele presta, a narração torna o conteúdo mais envolvente e informativo.

Marianny de Abreu, proprietária de um salão de beleza canino, também encontrou sucesso ao narrar suas interações com os cachorros. Ela adiciona um toque de humor e autenticidade à sua narrativa, atraindo não apenas entusiastas de animais de estimação, mas também potenciais clientes que apreciam seu estilo descontraído.

3. Invista no humor e em imagens satisfatórias

O humor pode ser o ponto decisivo no seu sucesso das redes sociais. Marianny faz seus seguidores rirem ao descrever os estados embaraçosos dos cachorros antes do banho e tosa. Ela os descreve como “embaraçados”, “fedendo a peixe” e com “bafo ninja”. Esse toque de humor genuíno a torna mais atraente para seu público.

Rhuan também utiliza o humor em seus vídeos, comparando piscinas sujas com metáforas engraçadas, como “lago de jacaré” ou “caldo verde de alguma festa junina”. Ele observa que contar uma história, adicionar humor e mostrar a satisfação do resultado final são os três ingredientes-chave para criar conteúdo de sucesso. Além disso, conteúdos satisfatórios têm o poder de atrair audiências. Andreia Justos destaca como as pessoas adoram ver carros extremamente sujos ou danificados sendo transformados e restaurados à sua antiga glória. Esse “antes e depois” cativante cria um senso de satisfação e atrai mais visualizações.

4- Converse com seus seguidores

A importância da interação com os seguidores não pode ser ignorada. Isso não apenas demonstra cuidado com os clientes, mas também fortalece os relacionamentos. A especialista do Sebrae destaca que essa interação estreita os laços com o público. Segundo Rhuan, o piscineiro de sucesso, isso faz com que as pessoas se engajem mais e aumenta o alcance de público.

Andreia, a mecânica talentosa, também vê a interação como uma oportunidade para os seguidores expressarem o que desejam ver em suas redes sociais. Ela garante que envolver os clientes na criação de conteúdo é essencial, pedindo opiniões sobre novos vídeos e induzindo os usuários a interagirem mais.

5- Faça vídeos curtos

Outro ponto importante a considerar é a duração dos vídeos. Plataformas digitais costumam favorecer vídeos que mantêm pelo menos 70% de retenção, ou seja, que mantêm os espectadores interessados por um longo período. Por isso, é aconselhável “passar o recado no menor tempo possível”, como explica Janaína Camilo.

6- Não deixe de postar sempre

Manter a constância é fundamental para fidelizar o seu público e garantir sua presença constante na vida do cliente. Isso ajuda a orientar os seguidores sobre o conteúdo que você compartilha.

7- Conteúdo variados, mas deixe a sua ‘marca’

Descontando o tempo necessário com gravações e consequentes edições do material bruto, a criatividade para fazer novos vídeos diariamente pode ser um ponto desafiador. Uma dica do TikTok é ficar por dentro das ‘trends’, usando os formatos e áudios que repercutem mais naquele momento na plataforma. Outro ponto que vale a pena destacar é mostrar o diferencial dos seus produtos ou clientes. Por último, mas não menos importante, os influencers destacam a importância de elaborar uma “marca”, que pode ser alguma característica que torna o seu conteúdo único, fazendo com que o público identifique quase que de imediato que o vídeo é seu.

8- A hashtag estratégica

As hashtags desempenham um papel fundamental na divulgação de vídeos nas redes sociais. Segundo Janaína Camilo, especialista do Sebrae, é importante escolher hashtags relevantes que estejam associadas à área da empresa ou ao produto. Esta estratégia tem sido eficaz para Rhuan, o piscineiro de sucesso, que conta que os vídeos acabam viralizando mais.

9- Varie no uso das plataformas

De acordo com Janaína Camilo, do Sebrae, pensando que a maioria da população busca produtos, serviços e marcas nas redes sociais, é essencial que as empresas estejam presentes digitalmente em diversas plataformas. No entanto, é fundamental reconhecer que cada rede social tem suas próprias regras, ferramentas e públicos específicos, o que pode influenciar a forma como o conteúdo é distribuído.

No TikTok, por exemplo, vídeos de 3 a 4 minutos podem ser postados, enquanto no Instagram, vídeos de até 1 minuto e meio são ideais para se tornarem reels de destaque. No YouTube Shorts, a limitação é de apenas 60 segundos. Portanto, ao criar conteúdo, é essencial levar em consideração essas variações.

10- Dedicação total ao seu negócio

Se a intenção é usar as redes sociais para impulsionar seu negócio, é fundamental que os produtos ou serviços oferecidos sejam de alta qualidade e correspondam à realidade. Rhuan, o piscineiro, enfatiza a importância de garantir que o que é mostrado nos vídeos reflita a realidade. O rapaz revela que quando chega na casa dos clientes, (os clientes) já esperam ver os resultados nos vídeos, sendo necessário ter a responsabilidade de entregar uma piscina limpa e um reel de qualidade.

Leia também: Dica de OURO: veja o que falar nas redes sociais depois de ser demitido

*Com informações do G1.