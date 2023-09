Cartão de crédito do Itaú vem com recurso ILIMITADO

O Itaú é um dos bancos brasileiros mais populares. Por mais que surjam outras instituições mais “atualizadas” o Itaú possui tradição no Brasil. Seus cartões de crédito possui alcance internacional e amplos benefícios para os seus clientes. A bandeira oficial de seus cartões é a Mastercard. Neste último mês em parceria com a bandeira o Itaú liberou um recurso ilimitado para os seus clientes. Aproveite!

Cartão de crédito Itaú

O Itaú possui uma série de cartões. Divididos entre parcerias com empresas e indústrias. A bandeira usada é a Mastercard — e através de uma parceria entre ambos é possível usufruir de um benefício bastante requisitado e de maneira ilimitada.

Todos os clientes Itaú que possuírem acesso à bandeira — podem conseguir acesso aos benefícios ilimitados concedidos pela bandeira. De antemão, os clientes que possuem cartão black com a bandeira Mastercard — já possuem benefícios exclusivos.

Os benefícios em si por mais variados que sejam — possuem ênfase em viagens. Obtendo prioridade nas filas, acesso à salas Vip’s e muito mais. Outros recursos são concedidos durante o ano — a fim de que os clientes consigam exclusividade em alguns eventos e salas.

Para isso o cliente precisa ter um cartão exclusiva da empresa — o Latam Pass Black. A fim de obter mais benefícios entre a empresa e a Latam. Logo, unindo ambos é possível usufruir de todos esses benefícios.

Como pedir o cartão?

Os clientes Itaú que têm interesse em pedir o cartão Itaú precisam ter uma conta ativa no banco — a fim de ter mais chances de obter acesso ao cartão de crédito black da empresa.

Haja vista que o mesmo é disponibilizado para os clientes correntistas da instituição. Lembrando que é necessário que o cliente esteja dentro dos requisitos estipulados.

Bem como uma renda mensal de no mínimo R$ 10 mil. O cartão black do Itaú possui anuidade de R$ 100/mês. Caso o cliente use mais de R$ 10 mil do limite do seu cartão — a anuidade é reduzida em 50% — logo, sendo de R$ 50.

Nos meses cujo o consumo for o dobro, isto é, R$ 20 mil. A anuidade é totalmente zerada. Lembrando que também existe o sistema de pontos, que oferece 3,5 pontos a cada dólar gasto.

Para pedir o cartão é necessário acessar o site “Itaú Cartões” e escolher o cartão desejado a fim de pedir a contratação do mesmo.

Entenda o acesso às salas Vip’s

Muitas pessoas ficam na dúvida quanto às salas Vip’s referentes ao uso do Mastercard Black. É necessário possuir o cartão de crédito Latam Pass Itaú — caso contrário, o cliente não terá direito a estes benefícios.

Nas salas Vip’s da companhia o cliente portador do cartão black pode adentrar sem quaqer custo. Além disso — pode entrar com um acompanhante no local de espera. Haja vista que somente na presença do titular.

Para não ter nenhum problema durante a entrada, é necessário estar em mãos o ticket de embarque, cartão de crédito e o cupom Latam que é encontrado no próprio aplicativo.

Portanto — é bem simples obter os recursos ilimitados do cartão black do Itaú. Sem contar que o mesmo pode ser usado várias vezes no ano, de maneira ilimitada.