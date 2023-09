Não é de hoje que milhões de brasileiros sonham em sair do país a fim de se aventurarem em terras estrangeiras. Existem alguns destinos que são ideais para conseguir um bom emprego e ainda por cima ter um estudo de qualidade. Haja vista que não é necessário um grande investimento — com alguns meses de economia é possível arrumar as malas e ir em busca de novos horizontes.

Quer trabalhar e estudar fora do Brasil Estes são os melhores destinos | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Faça isso antes de viajar para qualquer lugar

Muitas pessoas viajam para fora do Brasil e sequer têm noção do que irão encontrar lá fora. Por mais que isso não seja completamente um “erro”, é necessário saber todos os detalhes acerca do novo destino.

Caso contrário — o turista terá muito mais dificuldades acerca do costume e cultura local. Demorando bastante para se adaptar e quebrando muita cabeça até que tudo fique completamente perfeito.

Cultura: antes de sair para fora do Brasil, conheça a cultura local. Língua falada, moeda local, etc. A fim de não cair de paraquedas e passar por poucas e boas.

Planejamento: antes viajar é importante realizar um planejamento. Economizar algum dinheiro para passar até 04 meses sem precisar trabalhar. Período este que será de adaptação e busca de oportunidades.

Estratégia: é importante ter uma estratégia de viagem, a fim de saber o real intuito da viagem. Para enfatizar os lugares mais propícios para isso. Exemplo — se o intuito for viajar, é recomendado ficar próximo as universidades locais.

Portanto, antes de sair do Brasil para trabalhar ou estudar é importante ficar atento quanto a estes detalhes que muitos não falam!

Leia mais: Estão pagando R$ 1.000,00 por esta NOTA de dinheiro que já foi SUPER COMUM no Brasil; você tem?

Estes são os melhores países para trabalhar e estudar fora

Todos os países citados estão fora da América do Sul. Haja vista que em sua grande maioria estão localizados no continente Europeu. Veja abaixo quais são os melhores países para isso.

Portugal: não é raro vez e outra alguns estudantes buscarem oportunidades em Portugal. Trata-se de um dos países cujo há o maior índice de intercâmbio de brasileiros. Haja vista que é um país que possui uma gama de programas ligados à educação. Além disso — é um excelente lugar para conseguir boas oportunidades de emprego.

Canadá: o Canadá é um dos principais pontos turísticos quando o assunto é educação. A educação no país é referência em todo o mundo. Existem bons programas de imigração para trabalhadores e sem sombra de dúvidas é um excelente ponto de partida.

Austrália: o sonho de muitos brasileiros, o país possui uma rica diversidade cultural. Sendo um dos países mais fáceis e acessíveis para realização de um intercâmbio. O país possui programas de estudo e garante ao estudante o direito de trabalharem até 20 horas por semana durante os períodos letivos e o dobro nas férias.

Portanto — é necessário escolher um dos países e pesquisar ainda mais sobre o mesmo. A fim de verificar o estilo de vida, valor necessário, passagens, etc. É algo que deve ser planejado com bastante antecedência — haja vista que irá mudar totalmente a rotina do interessado.

Leia mais: Agora você também pode estudar em Harvard DE GRAÇA