O azeite é considerado um produto essencial na mesa dos brasileiros, seja para dar aquele sabor a mais durante sua refeição ou incrementar aquela receita especial. No entanto, existem alguns tipos diferentes desta iguaria comercializada em mercados ao redor do mundo, e saber diferenciá-las, assim como a forma correta de escolher um produto de qualidade é, indiscutivelmente, fundamental. Entenda mais detalhes sobre a melhor maneira de comprar o seu azeite, logo abaixo.

SEGREDO: como escolher um bom azeite pela cor da tampa? Saiba mais. | Foto: Reprodução / Pixabay

Escolha pela tampa

Você pode já ter se deparado nas redes sociais com a ideia de que a cor da tampa do azeite está diretamente relacionada ao seu uso, por exemplo, que os azeites com tampa vermelha são adequados para altas temperaturas.

No entanto, é importante esclarecer que essa é mais uma fake news. De acordo com informações fornecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, a legislação brasileira não estabelece esse tipo de classificação com base na cor da tampa. Continue a leitura, a seguir, e entenda qual a melhor maneira de se escolher um azeite de qualidade.

Leia mais: Atenção! Se estiver de estômago vazio, não coma estes alimentos

Conhecendo o azeite a fundo

Embora algumas empresas que comercializam azeite utilizem esse ‘método da tampa’ para diferenciar suas linhas de produtos, isso não se aplica a todas as marcas. Sendo assim, a mesma cor de tampa pode ter significados diferentes dependendo da empresa que envasou a garrafa de azeite, podendo ser apenas uma escolha estética.

Entenda os tipos de azeites existentes

Para compreender melhor como escolher o azeite adequado, é essencial conhecer as diferentes categorias disponíveis:

Azeite extravirgem: Este é o tipo de azeite de maior qualidade, obtido a partir de azeitonas em ótimo estado, com acidez inferior a 0,8%. Nas avaliações sensoriais, destacam-se atributos positivos como frutado, amargor e picância, sem qualquer presença de defeitos.

Este é o tipo de azeite de maior qualidade, obtido a partir de azeitonas em ótimo estado, com acidez inferior a 0,8%. Nas avaliações sensoriais, destacam-se atributos positivos como frutado, amargor e picância, sem qualquer presença de defeitos. Azeite virgem: Trata-se de um azeite de qualidade intermediária, também produzido a partir de azeitonas de qualidade, mas com algum grau de oxidação e acidez inferior a 2%. Em avaliações sensoriais, podem surgir defeitos, embora em menor intensidade.

Trata-se de um azeite de qualidade intermediária, também produzido a partir de azeitonas de qualidade, mas com algum grau de oxidação e acidez inferior a 2%. Em avaliações sensoriais, podem surgir defeitos, embora em menor intensidade. Azeite tipo único: Este azeite é derivado da mistura do azeite de oliva refinado, que passou por processos químicos para eliminar impurezas e torná-lo adequado para consumo humano. Ele possui um sabor mais neutro e é ideal para cozinhar.

O frescor do seu ‘suco de azeitona’

Após selecionar o tipo de azeite que melhor atende às suas necessidades, também é importante prestar atenção à data de envase e à data de validade. Quanto mais recente o envase, melhor, uma vez que a palavra “azeite,” originária do árabe, significa “suco de azeitona.” Sendo assim, o frescor do produto é fundamental.

Conheça os 3 inimigos do azeite

Como todo alimento que consumimos, o azeite também é vulnerável a certas situações que podem comprometer a sua durabilidade. Os três inimigos que podem deteriorá-lo rapidamente são a luz, o oxigênio e o calor. Desta forma, é indispensável armazená-lo em casa em condições ideais, ou seja, em um local escuro, sem exposição a fontes de calor, como churrasqueiras ou fogões, e com a tampa bem vedada.

Em geral, as embalagens de azeite são feitas de vidro escuro, a fim de proteger o produto da luz. Algumas opções também estão disponíveis em latas. Caso o azeite não seja armazenado corretamente e fique exposto ao ar, ocorre a oxidação, o que resulta na perda de propriedades, principalmente no aroma e sabor. Isso pode resultar em sabores desagradáveis, como ranço, fermentação ou até mesmo mofo, como explicado ao G1 pela azeitóloga Ana Beloto, reconhecida como a 6ª mulher mais influente do setor agrícola de acordo com o ranking da revista Forbes.

Dicas de conservação

A recomendação é evitar o uso de azeiteiras e manter o produto em sua embalagem original ao armazená-lo em casa, uma vez que as azeiteiras frequentemente permitem a entrada constante de ar, comprometendo a qualidade do azeite. Se você gosta da estética das azeiteiras, uma alternativa é utilizá-las apenas para armazenar a quantidade necessária para 2 a 3 refeições, garantindo assim que o azeite restante permaneça conservado na embalagem original. É importante ressaltar que após abrir a embalagem, o azeite deve ser consumido dentro de um período de 30 a 60 dias para preservar seu frescor e sabor.

*Com informações do G1.

Leia também: Alimentos que podem estragar na geladeira: 6 produtos que devem ficar fora dela