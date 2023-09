Receba R$ 9 MIL e uma boa casa para morar na Itália; VEJA COMO

É fato e é triste que brasileiros da classe artística dificilmente possuem uma vida com boas remunerações e boas oportunidades profissionais no Brasil. Não é a toa que muitos artistas resolvem explorar novas oportunidades em países europeus, como a Itália, por exemplo, onde a profissão é, inegavelmente, valorizada, como é o caso de uma cidade na região siciliana. Saiba mais detalhes sobre a chance dos sonhos para quem quer morar fora e ainda ganhar muito bem para isso, logo abaixo.

Saiba mais detalhes sobre a chance dos sonhos para quem quer morar fora e ainda ganhar muito bem por isso. | Foto: Pixabay

À moda italiana

No Brasil, muitas vezes os artistas não recebem o tratamento que realmente mereciam, tanto em termos de remuneração quanto de reconhecimento. No entanto, você já parou para pensar como seria a situação na Itália?

Continue a leitura, a seguir, para conhecer uma oportunidade simplesmente imperdível voltado exclusivamente para a classe artística.

A chance dos seus sonhos

Se você trabalha na área artística e está em busca de uma oportunidade única, eis uma chance que não aparece todos os dias: a cidade de Sambuca Di Sicilia, na Itália, está de braços abertos para receber artistas. A administração desta encantadora cidade, localizada na costa oeste da Sicília, está buscando artistas para se hospedarem em acomodações de luxo por um mês, oferecendo também alimentação e uma ajuda de custo para atividades criativas na região.

Entenda a oportunidade

Sambuca Di Sicilia abriu inscrições para artistas de todas as áreas. Serão selecionados dois vencedores que terão a oportunidade de viver em duas casas encantadoras, com vistas deslumbrantes, uma virada para a cidade e a outra para uma antiga fortaleza árabe.

Agora, vamos aprofundar um pouco mais nessa oportunidade incrível. Cada artista escolhido receberá um subsídio de £1.700 (cerca de R$ 9 mil) para suas despesas, além de um orçamento de £1.000 (R$ 5,2 mil na cotação atual) para adquirir materiais. Como mencionado mais acima, todas as refeições serão fornecidas durante a estadia, e os artistas terão a companhia de guias turísticos para explorar as paisagens naturais da região.

Viva como artista em terras italianas

Sim, mas há um porém no meio disso. Em troca desse incrível benefício, os artistas selecionados devem criar uma obra de arte para doação à cidade, mas isso pode não ser tão desafiador quanto parece. O prefeito da cidade, Giuseppe Cacioppo, explicou em uma entrevista a um jornal local: “Esta é uma chamada aberta para artistas de todas as disciplinas. Eles podem criar qualquer obra que os inspire, contanto que ela seja instalada nas ruas como parte da paisagem urbana ou exibida no museu da nossa cidade.” Dessa forma, a intenção é embelezar ainda mais Sambuca, e são bem-vindas instalações de rua, pinturas, esculturas e até mesmo performances musicais, teatrais ou poéticas.

Como se inscrever?

Para realizar a inscrição e ter a chance dos sonhos, basta preencher o formulário de inscrição disponível neste link. Além disso, os candidatos devem enviar seus currículos e portfólios. É importante lembrar que todos os documentos devem ser apresentados em italiano, para garantir que a candidatura seja considerada. Não perca essa oportunidade única de viver e criar arte na deslumbrante Sambuca Di Sicilia!

