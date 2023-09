“Visualização Paralela”: como ativar novo recurso do WhatsApp

Novidade no WhatsApp – Um botão misterioso chamado “Visualização Paralela” surge nas configurações do WhatsApp, mas somente para dispositivos com telas dobráveis. Enquanto os usuários tentam descobrir sua utilidade, outras novas funcionalidades, como a separação entre conversas individuais e em grupo, também são implementadas no aplicativo. Se você ficou curioso para entender o que essas atualizações significam para a experiência do usuário, continue lendo.

O WhatsApp trouxe uma “Visualização Paralela” como nova função. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Interface do WhatsApp

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares globalmente, tem se esforçado para oferecer uma interface cada vez mais intuitiva e personalizável. Uma dessas inovações é a reformulação do design, que agora permite ao usuário optar por um visual mais minimalista, apresentando cores brancas com letras verdes. Mas o que realmente tem chamado a atenção é a função enigmática denominada “Visualização Paralela”, disponível apenas em certos dispositivos móveis.

Para acessar a tal função misteriosa, o usuário precisa seguir um caminho específico dentro do aplicativo: primeiro, abrir o WhatsApp, depois ir até a seção de “Configurações”, clicar em “Bate-papos”, e finalmente, encontrar o botão de “Visualização Paralela”. No entanto, nem todos os usuários terão acesso a essa funcionalidade. Ela só aparece em dispositivos com telas dobráveis atualizados.

Então, o que faz exatamente essa “Visualização Paralela”? Nos aparelhos compatíveis, a ativação dessa opção faz com que a tela seja dividida em duas. De um lado, as conversas atuais e do outro, o histórico de mensagens com o contato selecionado. Isso possibilita uma forma inovadora e prática de gerir as conversas, especialmente em dispositivos com telas maiores, como os celulares dobráveis. Desativar a função faz com que a interface retorne ao layout tradicional do WhatsApp.

Outra atualização notável é a capacidade de separar as conversas individuais das conversas em grupo, uma opção que muitos usuários vinham pedindo. Isso permite uma organização mais clara e eficiente das diversas interações que uma pessoa pode ter no aplicativo.

Suporte do aplicativo

Mas e se ocorrer algum problema durante o uso dessas novas funcionalidades? Para sanar dúvidas ou resolver problemas técnicos, o WhatsApp oferece um canal de suporte ao qual o usuário pode recorrer. O processo envolve acessar o endereço ‘https://www.whatsapp.com/contact/noclient?lang=pt_BR#:~:text=Para%20isso%2C%20abra%20o%20WhatsApp,para%20entrar%20em%20contato%20conosco’. Nesse site, o usuário encontrará um formulário onde deverá inserir informações pessoais como nome completo, endereço de e-mail, país de origem e número de celular. Depois, será necessário descrever o problema em um espaço de texto dedicado. Após o envio das informações, o suporte do aplicativo entrará em contato de forma automática por meio do número de celular fornecido para solucionar o problema apresentado.

Com essas mudanças, o WhatsApp mostra mais uma vez sua constante evolução na busca por oferecer a melhor experiência possível aos seus usuários. As atualizações deixam claro o investimento da empresa em adaptar-se às novas tecnologias, como os dispositivos de tela dobrável, e em ouvir seu público, implementando recursos que vêm sendo solicitados. Contudo, essas inovações também levantam questionamentos: qual será o próximo passo do WhatsApp? A função “Visualização Paralela” é um prelúdio de novas ferramentas voltadas para a realidade aumentada ou dispositivos ainda mais inovadores? O tempo dirá.

