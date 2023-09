Chega de passar vontade! Faça isso e aumente seu limite do Nubank HOJE

Maior limite no Nubank – Você já se viu em uma situação onde seu limite de crédito parece mais um obstáculo do que uma vantagem? Não está sozinho. Muitos clientes do Nubank, uma das fintechs mais populares do Brasil, enfrentam essa realidade. Mas não desanime, pois existem estratégias para virar esse jogo e conquistar aquele aumento desejado no limite do cartão. Entenda como fazê-lo a seguir.

O Nubank é conhecido por sua abordagem simplificada de serviços financeiros. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Crédito no Nubank

O Nubank conquistou uma legião de fãs brasileiros ao oferecer uma abordagem mais descomplicada para os serviços financeiros. No entanto, a empresa não está imune às críticas, especialmente quando se trata do limite inicial de crédito, frequentemente considerado baixo por muitos usuários. Para esses clientes, conseguir um aumento no limite pode parecer uma missão difícil. Mas a verdade é que a empresa avalia uma série de fatores para decidir se irá ou não flexibilizar o crédito disponível na sua conta.

Veja também: Nubank: aprenda a liberar dinheiro travado no governo pelo app

Manter um histórico de pagamentos pontuais é um dos critérios mais significativos para conquistar a confiança do Nubank. A empresa faz uma avaliação detalhada do comportamento de pagamento do cliente para determinar se ele é digno de um limite mais alto. Portanto, efetuar o pagamento das faturas dentro do prazo estipulado pode ser um dos caminhos mais eficazes para quem busca um aumento no seu limite de crédito.

Além disso, é essencial que o cliente mantenha suas informações financeiras sempre atualizadas. Isso inclui comprovantes de renda e outros dados pessoais. Quanto mais detalhada e atualizada for a imagem da sua saúde financeira, mais segurança o Nubank terá em lhe oferecer um aumento no limite de crédito.

A utilização do aplicativo Nubank, disponível para sistemas Android e iOS, para o pagamento de contas e despesas também é uma excelente maneira de demonstrar responsabilidade financeira. O uso frequente do cartão, mesmo que na função débito, sinaliza ao banco que o cliente tem um controle efetivo de suas finanças.

O aplicativo da fintech oferece ainda uma série de recursos úteis que podem ser explorados pelo usuário para gerir melhor sua vida financeira. Um exemplo é a função “Guardar Dinheiro”, que permite ao cliente separar uma parte do saldo da conta para alcançar determinados objetivos financeiros. A utilização dessas ferramentas reforça a imagem de um consumidor comprometido em organizar e melhorar sua situação financeira.

Se após seguir todas essas dicas você ainda considerar que seu limite está aquém das suas necessidades, não hesite em fazer uma solicitação de aumento diretamente no aplicativo. O Nubank vai analisar seu histórico financeiro e de pagamentos antes de tomar qualquer decisão.

Casos individuais

É válido salientar que cada caso é único e a fintech vai considerar uma variedade de fatores antes de conceder um aumento no limite de crédito. Assim, a paciência é uma virtude nesse processo. Ao continuar demonstrando responsabilidade financeira e seguindo as orientações mencionadas, é possível que, com o tempo, o limite de crédito seja ajustado para melhor atender às suas necessidades.

Se você é um dos muitos clientes do Nubank insatisfeitos com seu limite de crédito, a chave para mudar essa situação está em suas mãos. Mantenha um comportamento financeiro responsável, utilize as ferramentas disponíveis e mantenha um canal aberto de comunicação com a fintech. Assim, você estará no caminho certo para conseguir aquele tão desejado aumento no limite do seu cartão.

Veja também: Como alterar o “limite máximo” do Nubank rapidinho?