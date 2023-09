Aluguel mais barato anima os brasileiros; veja como pedir reajuste

Aluguel caiu? A tensão é quase palpável quando chega a hora do reajuste do aluguel. Para muitas famílias brasileiras, essa despesa já abocanha uma parte considerável do orçamento mensal. Então, qualquer variação no valor é motivo de preocupação. Mas você sabia que a forma como esse reajuste é calculado pode trazer notícias boas ou ruins, dependendo do índice escolhido em seu contrato? Com indicadores econômicos mostrando trajetórias diferentes, a pergunta que não quer calar é: seu aluguel vai ficar mais barato ou mais caro?

O preço do aluguel é uma despesa relevante para as famílias brasileiras. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Reajuste anual do aluguel

Para entender essa questão, é fundamental olhar para os índices que normalmente são utilizados nos contratos de aluguel no Brasil: o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). Ambos são medidores da variação de preços, ou, em outras palavras, da inflação. Entretanto, os números recentes desses indicadores mostram trajetórias muito distintas. Em agosto, por exemplo, o IPCA registrou uma elevação de 0,23%, acumulando uma alta de 4,1% ao longo dos últimos 12 meses. Já o IGP-M mostrou um cenário oposto: queda de 0,14% no mesmo mês e um acumulado negativo de 7,20% em um ano.

Diante dessa discrepância nos indicadores, como fica o reajuste do aluguel? Segundo especialistas, isso dependerá, em primeiro lugar, de qual índice foi estipulado no contrato entre locador e locatário. Se o seu contrato é indexado pelo IPCA, prepare-se para um aumento. Por outro lado, se o índice for o IGP-M, poderia se esperar uma redução no valor. No entanto, como ressaltou o advogado Alexandre Fadel em um vídeo em seu canal do YouTube (https://www.youtube.com/user/alexandrefadel), algumas cláusulas contratuais podem estabelecer que, em caso de índices negativos, o valor do aluguel permanece inalterado. Ou seja, mesmo que o IGP-M esteja em queda, isso não necessariamente se traduzirá em um aluguel mais barato.

Outro detalhe crucial é que o reajuste geralmente ocorre apenas uma vez por ano, normalmente no mês de aniversário do contrato. Portanto, mesmo com todas essas variações nos índices, o impacto só será sentido por aqueles cujos contratos completam um ano em setembro, a partir da data de assinatura.

Impacto dos valores

A escolha do índice de reajuste pode parecer um detalhe técnico, mas tem implicações significativas no orçamento familiar. Além disso, a discrepância recente entre IPCA e IGP-M lança uma luz sobre a importância de ler e entender todas as cláusulas do contrato de aluguel. Com a economia ainda instável e um cenário de incertezas, o reajuste do aluguel é mais um dos vários fatores que requerem atenção e planejamento financeiro.

Portanto, se você está prestes a assinar um contrato de aluguel ou já está vinculado a um, vale a pena dar uma olhada nos indicadores econômicos e talvez até reconsiderar suas opções. Lembre-se, a escolha do índice pode fazer uma diferença significativa no seu orçamento. E para quem já está em um contrato, a recomendação é acompanhar de perto esses índices e, se possível, negociar com o locador, especialmente em tempos de indicadores tão díspares.

