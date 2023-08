Taxa do aluguel está mais barata no Brasil; você pode pedir redução?

Para quem não tem o privilégio de ter uma casa própria, o aluguel permanece sendo uma despesa fixa no orçamento de muitas pessoas no Brasil e em qualquer parte do mundo. Quem vive de moradia alugada sofre com a constante variação de valores, no entanto a situação pode mudar, já que o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), registrou uma perda de 7,2% ao longo de um período de 12 meses. Mas como essa tendência afeta aqueles que alugam imóveis? Saiba, a seguir, como esta mudança poderá impactar positivamente o valor do seu aluguel.

Inflação do aluguel

A conhecida inflação do aluguel, ou Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), registrou uma diminuição de 0,14% durante o mês de agosto, acumulando uma perda de 7,2% ao longo de um período de 12 meses. Mas como essa tendência afeta aqueles que alugam imóveis?

A título de curiosidade, aqueles cujo contrato de aluguel têm aniversário no mês de setembro podem, em teoria, usufruir de uma redução de 7,2% em seus aluguéis. Esse valor reflete a variação da taxa entre os meses de agosto de 2022 e agosto de 2023, ou seja, os últimos 12 meses.

Entenda mais sobre o IGP-M

Calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o IGP-M monitora flutuações nos preços de produtos, serviços e contratos de locação em todo o Brasil. Quando o IGP-M é negativo, o aluguel pode permanecer inalterado ou até reduzir.

O IGP-M é frequentemente utilizado como referência em contratos de locação, embora não seja o único indicador possível. Em anos recentes, alguns proprietários têm optado por adotar o IPCA, o índice oficial de medição da inflação, em razão das consideráveis flutuações inflacionárias no país.

Apesar disso, o IGP-M continua sendo a escolha predominante no mercado imobiliário, uma vez que é calculado com base nas variações de custos na construção civil, preços ao consumidor e ao setor de atacado. Nos primeiros oito meses de 2023, esse indicador apresenta uma queda de 5,28%.

Negociando contratos de aluguel

A redução no valor do aluguel não é mandatória e está sujeita às condições estabelecidas no contrato. O proprietário está apenas obrigado a seguir o IGP-M caso o contrato especifique esse índice como método de correção; caso contrário, ele tem a opção de adotar o indicador previsto nos termos do acordo. Em relação ao IPCA, observa-se um aumento de 3,99% ao longo dos últimos 12 meses até junho.

Além disso, é importante notar que qualquer ajuste no valor do aluguel deve ocorrer exclusivamente no aniversário do contrato. Isso significa que, se o inquilino firmou o contrato em dezembro, o reajuste só será aplicado a partir de dezembro nos anos subsequentes.

Independentemente do indicador estabelecido em seu contrato, é sempre recomendável negociar o valor do aluguel com o proprietário ou com a imobiliária, pois os valores também podem sofrer variações conforme as flutuações na oferta e demanda.

Calcule o novo valor do aluguel após correção

Para determinar o valor que você precisará desembolsar no próximo ano após a aplicação da redução de 7,2%, basta multiplicar o valor atual do aluguel pelo coeficiente 0,928. Por exemplo, um aluguel atual de R$ 2.000 seria ajustado para R$ 1.856 a partir do próximo vencimento.

