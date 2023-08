Coloque um ovo em um copo de água e entenda o que significa se ele flutuar

Você já se encontrou na situação de quebrar um ovo para o café da manhã e imediatamente se arrepender? Além de estragar uma refeição, ovos deteriorados podem ter consequências prejudiciais. Neste guia informativo, você desvendará o enigma que separa os ovos bons dos ruins. Se alguma vez você se perguntou: “Como posso ter certeza?”, nós temos as respostas que procura. Vamos embarcar nessa jornada? Confira a seguir.

Lista de truques

A seguir, apresentamos os truques que o ajudarão a determinar se um ovo está estragado.

Teste da Flutuação

Como detectar um ovo estragado

Aqui está uma curiosidade: à medida que os ovos envelhecem, o espaço de ar dentro deles se expande. Isso resulta em uma tendência de flutuação quando imersos na água.

Passo a passo: Encha uma tigela com água fria. Cuidadosamente coloque o ovo na água. Se o ovo afundar e permanecer no fundo, está seguro! No entanto, se ele flutuar, é um indicador claro de que passou do seu estado ideal. Teste do Odor Se um ovo flutuar e você deseja confirmar se está deteriorado, confie no seu olfato. Ovos frescos devem ter um odor sutil ou ausente. Mas um ovo ruim exala um cheiro sulfuroso inconfundível. Quando em dúvida, dê uma cheirada. Isso é frequentemente o método mais confiável, embora também o mais desagradável.

Inspeção Visual

Às vezes, tudo se resume à observação visual. Se você já cheirou e não notou nada anormal, mas ainda tem incertezas, faça uma análise visual do ovo.

Siga estes passos: Quebre o ovo sobre um prato plano.

O que procurar: Clara turva, rosa ou com reflexos iridescentes. Gema com coloração verde ou azul. Mudanças de cor assim podem indicar crescimento bacteriano. Embora nem toda alteração de cor signifique deterioração, é melhor agir com precaução e evitar o consumo.

Verificação da Data

Embora não seja um método sempre infalível, a data de “consumir até” pode fornecer uma dica. Muitas vezes, os ovos podem ser consumidos uma semana ou mais após a data indicada. No entanto, quanto mais você esperar, maior o risco. É importante saber que ovos refrigerados têm uma vida útil mais longa!

Teste do Agitamento

Por fim, mas não menos importante, há o teste do agitamento. Agite suavemente o ovo próximo ao seu ouvido. Um ovo fresco permanecerá silencioso, enquanto um deteriorado poderá produzir um som de balanço, devido ao acúmulo de gás bacteriano.

Como evitar que os ovos estraguem rápido

Aprender a identificar um ovo deteriorado é uma habilidade. No entanto, preservar a frescura do ovo é uma arte própria. Armazene os ovos em sua embalagem original na parte mais fria da geladeira, geralmente na parte de trás. Evite guardar os ovos na porta, pois isso os expõe a variações de temperatura, o que não é ideal.

Em resumo: Aqui está um guia abrangente sobre como reconhecer um ovo estragado. Seja preparando um café da manhã substancial ou uma sobremesa deliciosa, garantir a frescura dos ovos é o primeiro passo para resultados saborosos.

