Vale a pena trabalhar meio período na Uber ou na 99? Veja quanto ganha

A profissão de motorista de aplicativo se tornou uma realidade para milhões de brasileiros na atualidade, seja como fonte principal de renda ou como complemento financeiro. Nesse contexto, é interessante saber qual é o potencial de ganho ao trabalhar como motorista nas plataformas Uber e 99 durante parte do dia. Especialmente após a pandemia de Covid-19, a demanda por motoristas de aplicativo aumentou consideravelmente no Brasil. Mesmo aqueles que conseguiram se recolocar no mercado de trabalho ou encontraram novas oportunidades após a crise sanitária, muitas vezes já haviam explorado e considerado essa ocupação como uma maneira de garantir uma renda mensal ou reforçá-la.

Do que se trata essa renda extra

Conforme os próprios parâmetros de remuneração estabelecidos pela Uber, um motorista que colabora com a empresa por 4 horas diárias durante a semana, de segunda a sexta-feira, pode esperar uma estimativa de ganhos na ordem de R$ 616.

Esse montante é calculado apenas considerando os 5 dias úteis da semana, sem incorporar o período do fim de semana (sábado e domingo) no cálculo.

Conforme a metodologia interna de projeção, a Uber oferece uma remuneração de cerca de R$ 30,80 por cada hora de trabalho.

É importante ressaltar que os valores pagos pela Uber não equivalem a lucro líquido, pois representam rendimentos brutos. Nessa avaliação, não estão incluídos os custos fixos associados ao combustível, bem como os eventuais gastos com a manutenção do veículo.

Uber para renda integral

É evidente que cada profissional adota sua própria abordagem de trabalho, e as variações nas agendas também influenciam diretamente nos ganhos mensais individuais.

No entanto, considerando certas informações para delinear um perfil específico de motorista, é viável afirmar que esse profissional tem a possibilidade de obter mais de R$ 3.000 por mês ao trabalhar seis horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Para ser mais preciso, um motorista que percorre uma média de 100 km por dia na cidade de São Paulo pode esperar lucrar em torno de R$ 3.248. Essa cifra já considera os gastos com combustível, que totalizam cerca de R$ 1.039 por mês ao levar em conta um veículo econômico, como o Renault Kwid, por exemplo.

É relevante lembrar que esse modelo de carro de entrada da montadora francesa alcança uma eficiência de consumo de aproximadamente 15,3 km/l na estrada, de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante.

Outro aspecto a considerar é o preço médio do combustível (gasolina) em São Paulo, que, conforme dados da Petrobras, atualmente situa-se em torno de R$ 5,30 por litro.

E o 99? Vale a pena?

Sim, a 99 pode valer a pena como renda extra. A empresa oferece uma plataforma flexível que permite aos motoristas ganhar dinheiro dirigindo seus próprios carros.

Aqui estão algumas vantagens de trabalhar como motorista da 99:

Flexibilidade: Os motoristas da 99 podem escolher quando e quanto querem trabalhar. Eles podem trabalhar em qualquer dia da semana, em qualquer horário, e podem escolher aceitar ou recusar corridas.

Custos baixos: Para se tornar um motorista da 99, é necessário ter um carro com menos de 10 anos de fabricação e um smartphone com internet. A empresa não cobra taxas de inscrição ou mensalidades.

Retorno: Os motoristas da 99 ganham uma comissão por cada corrida que fazem. A comissão varia de acordo com a categoria do carro, a distância percorrida e o horário da corrida.

No entanto, também há alguns desafios a serem considerados:

Concorrência: O mercado de transporte privado é bastante competitivo, e a 99 possui muitos concorrentes, como o Uber, o Cabify e o 99Pop.

Riscos: Os motoristas da 99 estão expostos aos riscos de dirigir, como acidentes, assaltos e problemas mecânicos.

Em geral, a 99 pode ser uma boa opção para quem está procurando uma renda extra. A empresa oferece uma plataforma flexível e com baixos custos, mas é importante estar ciente dos desafios antes de se tornar um motorista.

