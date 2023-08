Ninguém acreditou, mas estas estreias estão na Amazon Prime Video

Se você é alguém que se entusiasma com lançamentos cinematográficos, estas sugestões são perfeitas para você. Apresentamos uma seleção de 10 filmes recém-adicionados ao catálogo da Amazon Prime Video, todos dignos de atenção. Com nenhuma pausa prolongada à vista nas próximas semanas, a estratégia é começar a planejar suas noites e fins de semana para desfrutar de entretenimento de qualidade em frente à tela da TV.

Lista de estreias

Confira as surpreendentes estreias do Amazon Prime Video.

Coringa

Destaque com 11 indicações ao Oscar em 2020, este filme conquistou duas estatuetas, uma para o melhor ator, Joaquin Phoenix, e outra para a melhor trilha sonora. Com a clara presença de transtornos mentais, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) é um verdadeiro “invisível” na sociedade. Atuando como palhaço, após perder o emprego, ele desencadeia uma série de assassinatos que aterrorizam Gotham City. Um filme perturbador, com uma atuação notável de Phoenix.

Invocação do Mal: A Ordem do Demônio

Sendo o oitavo filme do universo Invocação do Mal, este filme adapta a história real de Arne Cheyenne Johnson, um caso que ficou conhecido como “O Diabo me Fez Fazer”. No ano de 1981, um jovem de 19 anos alega ter cometido um assassinato sob a influência de forças demoníacas. O filme incorpora as investigações paranormais do casal Warren. Prepare-se para uma experiência que exige nervos de aço.

Meu Malvado Favorito

O primeiro filme desta bem-sucedida franquia gira em torno de Gru e seu “exército” de minions. Almejando ser o maior vilão do mundo, Gru planeja um audacioso roubo à Lua. Porém, ele precisa da ajuda de seus leais ajudantes, os minions, e de um cientista. No entanto, ele não estava preparado para se tornar pai adotivo de três meninas, o que acaba amolecendo seu coração. Uma animação divertida que agrada tanto a adultos quanto a crianças.

Os Fantasmas se Divertem

Dirigido por Tim Burton em 1988, este filme lançou Michael Keaton, que interpreta o fantasma encrenqueiro BeetleJuice. Quase impediu Keaton de protagonizar o primeiro filme sobre o Batman, já que sua imagem estava fortemente ligada à comédia. Um casal falecido retorna à sua casa, apenas para descobrir que ela já foi ocupada. Eles convocam BeetleJuice para assustar os novos inquilinos. O elenco também conta com Geena Davis, Alec Baldwin e Winona Ryder. Um filme divertido, com cenas hilárias.

Sherlock Holmes 2: O Jogo de Sombras

Nesta sequência do filme Sherlock Holmes de 2009, o personagem principal, interpretado por Robert Downey Jr., continua a usar seus disfarces engenhosos para enganar seus adversários. Seu parceiro e escudeiro, John Watson (Jude Law), está prestes a se casar. No entanto, Watson não esperava que Holmes aparecesse com uma nova teoria conspiratória envolvendo uma série de assassinatos. Diversão garantida.

Space Jam: O Jogo do Século

Este filme de 1996 mistura cenas ao vivo com animação, trazendo a estrela Michael Jordan, que na época trocara o basquete pelo beisebol, para interagir com os personagens dos Looney Tunes. Alienígenas querem que Pernalonga e sua turma se tornem a principal atração de um parque de diversões. No entanto, Pernalonga propõe um jogo de basquete em troca de sua liberdade. Com uma vibe nostálgica de “Sessão da Tarde”.

Sobre o Prime Video

O Prime Video é um serviço de streaming de vídeo sob demanda oferecido pela Amazon. Foi lançado em 2006 e está disponível em mais de 200 países.

O serviço da Amazon oferece uma ampla variedade de conteúdo, incluindo filmes, séries de televisão, documentários, stand-up comedy, anime e muito mais. A empresa também produz seu próprio conteúdo original, incluindo séries como “The Boys”, “The Expanse” e “The Marvelous Mrs. Maisel”.

O Prime Video é um dos serviços de streaming mais populares do mundo. Em 2023, a empresa tinha mais de 200 milhões de assinantes em mais de 190 países.

