Quanto custa e o que é preciso para emitir sua CNH até 2024

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é o documento essencial para operar veículos automotores no Brasil, e representa um verdadeiro objetivo para os jovens que buscam obtê-la pela primeira vez. Assim, no decorrer de 2024, a CNH mantém sua conformidade com o padrão estabelecido pelos órgãos de trânsito desde sua introdução no país.

Consequentemente, a CNH permanece sendo um requisito obrigatório para conduzir veículos no território brasileiro, e sua obtenção envolve a conclusão de várias etapas antes de ser concedida aos motoristas.

Etapas teóricas para obter a carteira

Confira algumas etapas da fase teórica que você tem que seguir para conseguir a carteira.

Exame de saúde e avaliação psicotécnica

Antes de começar a se familiarizar com as complexidades do trânsito, os aspirantes a obter a CNH passam por exames de saúde e avaliações psicotécnicas. Isso marca o início das primeiras despesas associadas ao processo.

Os custos do exame médico e psicotécnico realizados pelo Detran são pagos diretamente nas clínicas parceiras e totalizam R$ 113,06 e R$ 131,90, respectivamente.

Centro de Formação de Condutores (CFC)

O Centro de Formação de Condutores, conhecido como CFC, é a etapa inicial do processo de habilitação no país. Aqui, os futuros motoristas participam de aulas teóricas sobre as leis de trânsito e princípios de direção responsável.

Esse é o ponto de partida para a capacitação dos motoristas brasileiros, e os custos podem variar conforme a unidade parceira do Detran. É necessário consultar o CFC específico para obter informações sobre os valores.

Exame teórico

O Exame Teórico ou Prova Teórica do Detran é o primeiro teste enfrentado pelos candidatos à CNH. Embora seja geralmente mais tranquilo que o teste prático para a maioria dos participantes, essa etapa exige que o candidato responda a perguntas para demonstrar seus conhecimentos. É necessário atingir uma pontuação mínima para prosseguir no processo de habilitação. A taxa atual para o exame teórico do Detran é de R$ 47,11.

Parte prática

Confira as etapas práticas para optar a carteira.

Auto Escola

Uma das fases mais aguardadas pelos aspirantes a motoristas é a etapa prática de direção, realizada nas autoescolas credenciadas pelo Detran.

Nesse período, o aluno passa por 20 horas-aula de prática de direção, sendo 4 delas durante a noite, para se preparar para diversas situações de tráfego com as quais se deparará no cotidiano.

Assim como no Centro de Formação de Condutores (CFC), os custos desse processo são acertados diretamente com as autoescolas.

Prova prática

Após completar as aulas práticas obrigatórias, os alunos que se sentem prontos para avançar podem solicitar à autoescola o agendamento do exame prático, também conhecido como teste de direção. É nesse momento que a pressão aumenta!

Para muitos, essa é a etapa mais desafiadora do processo de habilitação, talvez por representar o último obstáculo antes de obter a CNH provisória. O nervosismo é comum nesse momento, mesmo para aqueles que tiveram facilidade nas etapas anteriores. Portanto, a preparação psicológica é fundamental.

De acordo com informações do Detran-SP, a taxa para a realização do exame prático é a mesma do exame teórico, ou seja, R$ 47,11.

Permissão para Dirigir (PPD)

Após ser aprovado no exame prático, você já pode emitir sua CNH, certo? Ainda não.

Antes de obter a CNH definitiva, os novos motoristas precisam passar por um ano de teste com a Permissão para Dirigir (PPD).

Se o motorista cumprir os requisitos estabelecidos nesse período, ele poderá então solicitar a CNH definitiva com a pontuação padrão.

A taxa cobrada para emissão e envio da PPD via correio é de R$ 124,06.

