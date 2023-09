COMUNICADO NACIONAL do INSS para todos os aposentados e pensionistas; atenção

Recado do INSS – Alerta importante: o INSS emite comunicado vital para os segurados em todo o território nacional. Se você pensa em enviar seus documentos por e-mail para o Instituto, pense de novo. Detalhes sobre as novas orientações e como proceder corretamente você confere a seguir.

Procedimentos do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vem observando um aumento no número de cidadãos que, talvez por desconhecimento, têm encaminhado documentos necessários para diferentes tipos de solicitações ao e-mail da Assessoria de Comunicação Social (Ascom) da instituição. É crucial esclarecer que o INSS não recebe documentação dessa forma. Tal envio deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais designados pelo órgão.

Frequentemente, o INSS faz um pedido oficial de documentos adicionais, processo conhecido como “exigência”, que visa permitir uma avaliação mais precisa das requisições dos cidadãos. Os tipos de documentos podem variar e incluem, geralmente, comprovantes de identidade e de residência. O procedimento correto para o envio de tais documentos envolve o uso do portal Meu INSS, uma plataforma digital que permite aos segurados digitalizar e anexar os documentos requeridos.

Caso o segurado prefira o método presencial, também há a opção de agendar uma visita a uma das Agências da Previdência Social espalhadas pelo Brasil. O agendamento é feito por meio da central de atendimento telefônico 135, e os documentos devem ser apresentados em mãos durante a visita.

Os segurados que recebem uma notificação oficial do INSS precisam entender que se trata de uma “exigência” a ser cumprida. Essas notificações podem ser enviadas de diversas formas: via e-mail, SMS, aplicativos ou até por telefonemas da central 135. Para responder a uma exigência, o segurado deve acessar o portal Meu INSS, utilizando seu CPF e senha pessoais. Uma vez logado, o usuário deve clicar no ícone “Cumprimento de exigência”, selecionar o protocolo relacionado ao caso e seguir as instruções para anexar os documentos solicitados. É fundamental que todo o processo seja feito dentro do prazo estipulado, que é de 30 dias. Contudo, em circunstâncias especiais, esse prazo pode ser prorrogado mediante justificativa.

Diretrizes e regras

A importância desse alerta reforça a necessidade de que todos os segurados estejam plenamente cientes das diretrizes e procedimentos corretos para interagir com o INSS. Adotar os passos adequados para o envio de documentação não apenas economizará tempo do segurado, mas também evitará complicações que podem afetar o andamento de solicitações diversas, como pedidos de aposentadoria, auxílios e outras prestações sociais.

Fique atento e utilize sempre os canais oficiais para qualquer interação com o INSS. O cumprimento dessas orientações garantirá um processo mais eficiente e seguro para todos os envolvidos, minimizando erros e agilizando o sistema de análise e aprovação de benefícios. Portanto, para evitar contratempos e garantir que suas demandas sejam processadas da forma mais eficaz possível, siga rigorosamente as orientações oficiais do Instituto Nacional do Seguro Social.

