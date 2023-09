Começando com o pé direito na carreira: 8 dicas para estagiar em grandes empresas

Quer estagiar em grandes empresas? O primeiro semestre de 2023 trouxe uma notícia animadora para quem busca um lugar ao sol no mercado de trabalho: cerca de 10 mil vagas de estágio foram disponibilizadas em grandes empresas, somando-se a um total de 48,8 mil oportunidades geradas nos últimos dois anos. O que essas empresas buscam em um estagiário e como se destacar nesse cenário tão competitivo? Descubra a seguir as dicas de experts para brilhar em processos seletivos e garantir sua vaga.

Grandes empresas oferecem milhares de oportunidades de estágio. Foto: divulgaçãoCrédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como entrar em grandes empresas?

Segundo um levantamento recente realizado pelo portal Vagas.com, grandes empresas como Ambev, Nubank, Grupo Boticário, Pátria Investimentos, Bradesco, Bayer, Alpargatas e BASF abriram inscrições para seus programas de estágio. De acordo com Milton Beck, CEO do LinkedIn, essas experiências de aprendizado são cruciais para quem está ingressando no mercado de trabalho. O executivo afirma que a passagem por uma empresa deve ser vista como uma troca de valor mútuo: o estagiário contribui para o crescimento da empresa, enquanto a empresa investe em seu desenvolvimento profissional.

Carla Esteves, co-CEO da Cia de Talentos, empresa especializada em recrutamento, oferece um guia para aqueles que desejam se destacar em processos seletivos. Primeiramente, destaca a importância de um currículo bem elaborado, que deve incluir, além de informações básicas, experiências profissionais anteriores (se houver) e atividades extracurriculares relevantes, como projetos acadêmicos e voluntários, que possam despertar o interesse do recrutador.

Além disso, Esteves sublinha a relevância de conhecer a empresa à qual se está candidatando. Isso significa entender seu segmento de atuação e cultura organizacional. Essa pesquisa prévia pode fazer toda a diferença durante as entrevistas e dinâmicas de grupo, já que candidatos bem informados tendem a dar respostas mais embasadas e coerentes. Esse conhecimento também ajuda a entender se o perfil buscado pela empresa se alinha com o seu, algo crucial para ambas as partes.

O destaque de habilidades técnicas e comportamentais também é fundamental, de acordo com a especialista. Durante as entrevistas, falar sobre projetos realizados durante o período acadêmico ou em experiências anteriores pode ser um diferencial. Carla Esteves também aponta que desenvolver habilidades técnicas e emocionais relevantes para a indústria à qual a empresa pertence pode ser um diferencial competitivo.

Preparação

A preparação para cada etapa do processo seletivo é outra dica crucial. Mesmo em entrevistas online, a aparência conta, assim como um ambiente tranquilo e uma conexão de internet estável. Carla Esteves ressalta ainda que honestidade e clareza na comunicação são qualidades altamente valorizadas pelos recrutadores.

Ela aconselha os candidatos a escolherem vagas que realmente estejam alinhadas com seus perfis e valores. Essa compatibilidade aumenta as chances de sucesso no processo e contribui para uma carreira mais feliz e satisfatória. Por último, mas não menos importante, Esteves aconselha a encarar cada “não” como uma oportunidade de aprendizado e crescimento profissional.

Assim, o estágio é uma etapa crucial na carreira de qualquer profissional e, com a quantidade de oportunidades em crescimento, saber como se destacar torna-se uma habilidade indispensável. Portanto, se você está em busca de uma dessas vagas, lembre-se dessas dicas e prepare-se para brilhar.

