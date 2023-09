Mulheres de 50 a 60 anos, atenção: 2 exercícios para perder barriga

Exercícios para secar – A busca por um abdômen definido não tem prazo de validade e, para as mulheres com mais de 50 anos, alcançar essa meta pode ser mais acessível do que se imagina. Especialistas da área de fitness afirmam que você não precisa gastar horas na academia ou investir em equipamentos caros para conquistar o tão desejado “tanquinho”. Acredite ou não, um simples cabo de vassoura pode ser seu melhor aliado. Em nossa matéria, exploraremos essa estratégia pouco convencional, mas eficaz, para tonificar o abdômen e discutiremos a importância de complementar a rotina de exercícios com uma alimentação balanceada.

Desenvolver uma alimentação saudável e praticar exercícios é essencial para a saúde. Foto: divulgação

Já conhece estes exercícios?

Dedicar-se à atividade física é apenas uma parte do quebra-cabeça para ter um abdômen mais liso e definido. Os profissionais de saúde destacam que uma dieta equilibrada e a hidratação adequada são igualmente fundamentais para alcançar resultados efetivos. Este conselho é especialmente relevante para as mulheres acima dos 50 anos, pois o metabolismo tende a ficar mais lento com a idade, o que pode dificultar a perda de gordura abdominal.

Dentro desse contexto, surgiu uma sugestão pouco ortodoxa, mas surpreendentemente eficaz para quem busca tonificar o abdômen sem sair de casa: a utilização de um cabo de vassoura. Os especialistas em fitness recomendam uma série de exercícios que podem ser feitos com esse utensílio doméstico comum, gerando um impacto menor nas articulações. Entre as atividades sugeridas estão movimentos que simulam o ato de remar e flexões direcionadas ao fortalecimento abdominal.

O primeiro exercício com o cabo de vassoura é o “remo de vassoura”. Nele, a pessoa deve se deitar no chão, contrair o abdômen e erguer o peito e as pernas de modo que o apoio do corpo fique apenas no cóccix. Segurando o cabo da vassoura, a pessoa simula movimentos de remada. A orientação é de realizar cerca de 20 repetições em três séries, fazendo ajustes conforme a capacidade individual.

Já as “flexões de vassoura” também são realizadas deitado no chão. O indivíduo deve segurar o cabo da vassoura com ambas as mãos, estender completamente o corpo e, alternadamente, levantar uma perna e aproximar o cabo da vassoura até tocar os pés. Este exercício deve ser executado com cada perna durante 30 segundos contínuos, respeitando os limites de cada um.

Atividade versátil

A versatilidade desses exercícios é notável. Embora sejam especialmente indicados para mulheres acima dos 50 anos, qualquer pessoa que se sinta apta pode adotar essa rotina. A principal vantagem desse método é seu baixo impacto nas articulações, o que torna a atividade acessível para pessoas de diferentes faixas etárias e condições físicas.

Por fim, é crucial enfatizar a necessidade de um plano alimentar saudável e hidratação adequada para complementar qualquer rotina de exercícios físicos. Um corpo bem nutrido e hidratado é essencial para otimizar o metabolismo, facilitar a queima de gorduras e, consequentemente, auxiliar na definição muscular. Portanto, ao considerar esses exercícios inovadores com o cabo de vassoura, não se esqueça de aliar essas práticas a um estilo de vida saudável. Só assim você estará realmente no caminho para conquistar um abdômen mais firme e tonificado, independentemente da sua idade.

