Mais de R$ 2 bilhões de dívidas pagas: ainda dá para negociar pelo Desenrola?

Lançado pelo governo federal em julho deste ano, o programa Desenrola Brasil atingiu um grande sucesso entre os brasileiros, alcançando um valor histórico em renegociação de dívidas na primeira fase, devolvendo, assim, a dignidade de muitos brasileiros que, até então, estavam negativados e sem alternativas para resolverem problemas relacionados à inadimplência. Saiba, logo abaixo, como será a segunda fase do programa e quem poderá participar.

Renegociação histórica

Voltado para aqueles que possuem o CPF negativado, o programa Desenrola Brasil, criado pelo Governo Federal com o intuito de renegociar dívidas, já alcançou um total de mais de R$ 2,5 bilhões em dívidas negociadas em instituições financeiras.

Desde 17 de julho, essa iniciativa tem ajudado milhares de famílias a saírem do vermelho e a reduzirem seus endividamentos. Continue a leitura, logo abaixo, para saber mais números impressionantes desta grande e bem-sucedida iniciativa do governo federal.

Caixa divulga valor recorde em dívidas renegociadas

Entre os bancos nacionais que mais participaram do programa, destaca-se a Caixa Econômica Federal, que já renegociou R$ 2,5 bilhões em dívidas. Esse valor está relacionado a mais de 131 mil contratos de mais de 102 mil clientes bancários. De acordo com a instituição, mais de 142 mil pagamentos foram feitos à vista.

Desenrola Brasil está na fase 2: entenda

O programa Desenrola está dividido em faixas, e atualmente está na faixa 2. Essa faixa é destinada a pessoas com renda mensal de até 20 mil reais. As dívidas que podem ser negociadas correspondem aos cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022.

Dessa forma, é possível tratar diretamente com os bancos possíveis negociações de débitos ativos. A Caixa destaca que, alinhada ao objetivo principal do programa, a negociação de dívidas pode incentivar a reestruturação financeira dos brasileiros em situação de inadimplência.

Inscrição no programa foi prorrogada

Uma informação importante a ser destacada é a prorrogação das inscrições de empresas no programa, que agora poderão atuar como credoras. O Ministério da Fazenda estendeu o prazo de inscrição para esta terça-feira (12), permitindo que empresas que são credoras e queiram renegociar as dívidas com seus clientes participem nessa faixa do Desenrola. Para isso, é necessário que a empresa realize o cadastro no Portal Credor, plataforma do governo onde serão feitas as negociações de dívidas de pessoas físicas.

Consequências de sucesso

Essa iniciativa permite que empresas de diferentes setores, como bancos, companhias de água e esgotos, tenham a oportunidade de renegociar suas dívidas com seus clientes. O programa Desenrola Brasil tem se mostrado uma importante ferramenta para auxiliar na superação das dificuldades financeiras enfrentadas por muitos brasileiros e empresas. Ao renegociar dívidas, a medida do governo federal proporciona um novo fôlego para as famílias e contribui para a estabilidade econômica do país.

