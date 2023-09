SUV amado pelos brasileiros voltará ao mercado pela Volkswagen

Volkswagen traz novidades – O Tiguan, um dos SUVs mais aguardados do mercado automobilístico brasileiro, está de volta após quase dois anos fora das prateleiras. No entanto, sua versão híbrida tão esperada ficará pelo caminho. Descubra a seguir todos os detalhes sobre o relançamento deste icônico veículo no Brasil.

A Volkswagen traz de volta o Tiguan ao Brasil em 2023. Foto: divulgação

Volkswagen Tiguan

Segundo informações divulgadas pela marca, o modelo que retorna às lojas não é uma nova geração, mas uma atualização do Tiguan vendido no Brasil desde 2018. O lançamento está previsto para outubro deste ano, e as unidades que chegarão ao Brasil serão produzidas em Puebla, México. Em entrevista, o CFO da Volkswagen, Ciro Possobom, explicou que a empresa decidiu seguir uma estratégia semelhante à do Jetta, reduzindo a quantidade de configurações disponíveis para tornar a oferta mais enxuta.

A versão R-Line é a grande candidata a ser disponibilizada no mercado brasileiro. Este modelo mexicano possui um motor 2.0 turbo com 180 cavalos de potência e 32,6 kgfm de torque, uma redução em relação aos 230 cv e 37,5 kgfm do modelo anterior. O veículo também conta com câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas, além de tração integral.

Uma dúvida que ainda paira é a possibilidade de uma configuração com sete assentos. No México, o Tiguan R-Line está disponível apenas na configuração para cinco pessoas. A versão com mais lugares, conhecida como Comfortline, ainda não teve sua presença confirmada para o mercado brasileiro.

Em termos de equipamento, o modelo atualizado promete atrair consumidores com um pacote robusto de tecnologia e conforto. O veículo vem equipado com um quadro de instrumentos totalmente digital, uma central multimídia de 10,25 polegadas, além de um teto solar panorâmico. Outras características incluem ar-condicionado digital de três zonas, bancos de couro com ajustes elétricos para o motorista e diversas funcionalidades de segurança, como frenagem automática de emergência e alerta de ponto cego. Além disso, o veículo apresenta um controlador de velocidade adaptativo, rodas de 19 polegadas, acesso via chave presencial, partida por botão e seletor de modos de condução.

Outros detalhes

Quanto às medidas, o novo Tiguan mantém proporções similares às da versão anterior: 4,73 metros de comprimento, 2,79 metros de entre-eixos, 1,84 metros de largura e 1,66 metros de altura. O porta-malas, por sua vez, oferece uma capacidade de 760 litros.

Embora os preços ainda não tenham sido divulgados, espera-se que sejam superiores aos R$ 236.090 cobrados pelo modelo quando foi descontinuado no final de 2021. Este aumento é previsto uma vez que o Taos, um SUV considerado inferior ao Tiguan, já tem um preço de R$ 212.480 na sua versão mais cara.

Portanto, o retorno do Tiguan ao Brasil é uma notícia que gera grande expectativa, tanto para os entusiastas do setor automobilístico quanto para o mercado em geral. Embora o veículo não venha na sua tão aguardada versão híbrida, ele chega com uma série de atualizações que prometem consolidar ainda mais sua posição como um dos SUVs mais desejados do país.

