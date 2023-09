Comunicado: tem presente à espera dos beneficiários do CadÚnico em setembro

Em comunicado recente, foi confirmado o pagamento antecipado dos repasses referentes ao programa Bolsa Família a partir deste sábado (16). Mas as ótimas notícias não param por aí. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda o que há de novidade exclusivamente para quem recebe o auxílio social do programa de transferência de renda do governo.

Veja o que há de novidade exclusivamente para quem recebe o auxílio do Bolsa Família neste mês de setembro. | Foto: Jeanne de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício em boa hora

O pagamento do novo Bolsa Família está prestes a ser liberado para os beneficiários, com a antecipação dos pagamentos a partir deste sábado (16).

Isso permitirá que os beneficiários que possuem um Número de Identificação Social (NIS) específico acessem os fundos por meio do Caixa Tem. No entanto, as boas notícias não param por aí. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda as boas novas para quem recebe o auxílio social do governo federal.

Leia mais: App do CadÚnico pode ajudar a manter dados atualizados; veja como

MDS planeja futuro do programa

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) já está projetando o número de pessoas que receberão o benefício no próximo ano. Essa previsão possibilitará um planejamento mais eficiente dos recursos necessários para sustentar o programa e, assim, fazer ajustes no valor do Bolsa Família.

Monitoramento de irregularidades continua

Atualmente, o programa atende a mais de 20 milhões de famílias sob a administração do atual governo liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT). No entanto, devido ao alto número de entradas e saídas, o programa ainda enfrenta desafios constantes, principalmente relacionados à gestão das folhas de pagamento.

Algumas inscrições irregulares frequentemente resultam na suspensão ou exclusão dos beneficiários. Para o próximo ano, não se espera que os requisitos mínimos de elegibilidade do programa sejam modificados, continuando a abranger famílias com renda per capita de até R$ 218. Ainda assim, o presidente Lula já expressou seu desejo de aumentar o valor do benefício em 2024.

Reajuste do Bolsa Família em 2024?

No próximo ano, está previsto um aumento de 4% no valor atual do Bolsa Família, que atualmente é de R$ 600. O orçamento atual do programa é de R$ 168 bilhões, considerando o valor mínimo pago às famílias. Vale ressaltar que o programa também oferece benefícios adicionais, o que pode impactar no orçamento do governo. Esses benefícios incluem:

R$ 150 para crianças com até seis anos de idade;

R$ 50 para adolescentes;

R$ 50 para gestantes e lactantes.

Requisitos não devem ser alterados

As regras que compõem esses benefícios adicionais não devem sofrer alterações, incluindo a necessidade de atualização do cartão de vacinação para crianças, a manutenção da matrícula escolar para adolescentes e o acompanhamento nutricional e pré-natal para gestantes e lactantes. Essas medidas visam garantir que o Bolsa Família continue a apoiar as famílias mais vulneráveis do país de maneira eficaz e com maior equidade.

Leia também: Mito ou verdade: Bolsa Família terá aumento das parcelas em setembro?