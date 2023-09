Não é de hoje que as pessoas procuram boas maneiras de cuidar de suas respectivas saúde. Uma pesquisa feita por profissionais da Universidade de Leeds — revelou que a prática de exercícios físicos nos finais de semana podem trazer bons resultados para à saúde dos indivíduos. O estudo foi realizado com mais de 90 mil pessoas durante mais de 4 anos.

Exercício no final de semana tem efeitos surpreendentes, afirma pesquisa de 6 anos | Foto de Arek Adeoye na Unsplash

Pesquisa surpreende brasileiros com resultados

Esta pesquisa surpreendeu milhões de brasileiros em razão do seu conteúdo. A pesquisa revelou que a prática regular de exercícios físicos pode acarretar em bons resultados para a saúde do coração.

Mesmo nos finais de semana — a prática acaba auxiliando bastante os praticantes. Haja vista que o estudo revelou que os praticantes de exercícios físicos nesses períodos citados — tiveram uma menor recorrência de problemas cardíacos.

O estudo explicado pelo professor de cardiologia da Universidade — Peter Swoboda. Essa pesquisa foi realizada com o auxílio de um acelerômetro — a fim de monitorar com precisão os impulsos cardíacos. O ênfase do estudo foi focada nos exercícios de média e alta intensidade realizados nos sábados e domingos.

Portanto: é importante ressaltar que o estudo enfatiza as boas práticas de atividades físicas entre a semana — mas sem esquecer de praticá-las nos finais de semana com baixa ou média intensidade.

Estudo revela efeitos da prática dos exercícios físicos

O estudo foi acompanhado pelos pesquisadores por seis anos. Durante este período foi confirmado uma redução significativa de ataques cardíacos, AVCs e outras doenças ligadas ao sedentarismo.

Portanto — os participantes que se exercitavam com frequência, tiveram os índices de doenças reduzidas. Cerca de 37 mil pessoas concentraram suas atividades durante os finais de semana.

Entretanto, isso pode representar de maneira direta: apenas 02 dias de exercícios durante a semana. Por mais que ambos também tenham apresentado resultados satisfatórios — é válido ressaltar que o responsável pela pesquisa enfatizou que esse período não é o suficiente para a total prevenção das doenças.

Portanto — para prevenir com maior eficácia o surgimento de doenças cardíacas ou relacionadas — é importante manter uma prática constante e intensa dessas atividades físicas a fim de prevenir doenças cardíacas ou relacionadas.

Para auxiliar nessa empreitada, os especialistas recomendam a realização de práticas do cotidiano usando ‘exercícios físicos’. Isto é: ir para o trabalho caminhando ou pedalando. Sair para passear usando meios de transporte que sirvam como exercícios físicos.

Por fim: basta ficar atento quanto aos cronogramas e constância nos exercícios a fim de conseguir obter os melhores resultados oriundos dessas práticas.

