No Brasil — o concurso público é visto como uma fonte de escape. Na qual a partir do momento que o candidato se torna concursado, obtém uma maior segurança e estabilidade profissional/financeira. Dentre os concursos mais almejados, os concursos para os órgãos de segurança pública são um dos mais enfatizados pela maioria dos concurseiros. Ainda neste ano serão abertas mais de 3 mil vagas para novos agentes da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

PC-SP abre inscrições para 3.500 vagas; veja as datas de prova e etapas | Imagem: Jeanne de Oliveira / noticiadamanha.com.br

PC-SP abre mais de 3 mil vagas para novos agentes

Após muito tempo, foi liberado o edital e as inscrições já estão a todo vapor. No total — serão ofertadas 3.500 vagas de nível superior para os candidatos interessados. Atualmente as vagas da Polícia Civil de São Paulo são enfatizadas no nível superior.

A prova irá acontecer no dia 26 de novembro e 03 de dezembro. Ambas separadas por cargos — que serão descritos nas próximas linhas. Dentre os cargos disponíveis, estão os seguintes: Investigador, Médico Legista, Escrivão, Delegado e Perito Criminal.

Por conta disso, as provas estão separadas entre cargos. Os cargos de Investigador e Escrivão — terão suas provas objetivas marcadas para o dia 26 de novembro. Já para os demais cargos — a prova ocorrerá no dia 03 de dezembro.

As inscrições estarão abertas até às 23h59 do dia 10 de outubro. Mais detalhes podem ser acessados diretamente pelo site da Vunesp — o valor da inscrição é de R$ 113.

Os salários dos agentes da Polícia Civil podem variar entre R$ 3.807,52 e R$ 12.948,78. Possuindo uma das maiores médicas de salários pagos nas carreiras policial.

Etapas da prova são divulgadas

Os concursos policiais são bem rígidos e possuem uma série de etapas para que posteriormente o candidato consiga se tornar um agente da polícia civil.

As etapas são divididas em níveis. Começando pela prova objetiva da Polícia Civil, prova escrita, comprovação de idoneidade, prova oral e por fim — avaliação de títulos.

A prova objetiva da PC terá duração de apenas quatro horas. Haja vista que o candidato não poderá se ausentar da sala de prova antes que se completem os primeiros 120 minutos de prova — caso contrário, poderá ser eliminado do concurso.

Como citado anteriormente — as provas serão aplicadas com base nos cargos. No dia 26 de novembro para Escrivão e Invetigador — e no dia 03 de dezembro para os demais cargos.

As disciplinas que cairão na prova objetiva são diferentes para cada cargo. Todas essas informações estão detalhadas no site da Vunesp. Por exemplo — para o cargo de Investigador serão direcionadas 30 questões de Noções de Direito.

Portanto, o tempo está findando e brevemente as inscrições serão encerradas e as provas vão chegar. É importante iniciar a preparação o mais rápido possível a fim de obter êxito no certame.

