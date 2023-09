Bilionários poderão morar nesta cidade secreta; confira os detalhes

A cidade dos bilionários – Imagine uma cidade onde a riqueza não é apenas uma característica, mas um requisito de entrada. Em um desdobramento digno de ficção científica, alguns dos nomes mais proeminentes do mundo tecnológico, incluindo figuras como Laurene Powell Jobs, estão prestes a transformar uma vasta extensão de terra na Califórnia em uma cidade exclusiva para bilionários. Mas o que torna este projeto tão fascinante e envolto em mistério?

Uma cidade planejada para bilionários será construída na Califórnia. Foto: divulgação

Cidade secreta

Localizada em Solano County, a cidade planejada ficará estrategicamente entre São Francisco e Sacramento, a capital do estado da Califórnia. A região escolhida atualmente possui uma paisagem quase deserta, pontuada apenas por gado pastando, turbinas de energia eólica e postes. Mas, se depender dos planos dos investidores, isso está prestes a mudar radicalmente.

Veja também: Está em SP no feriado? Veja cidades que dá para visitar de carro

Além de ser um projeto de grande envergadura, o que o torna ainda mais interessante é o segredo que envolve sua estrutura de propriedade. A identidade dos investidores foi mantida em sigilo absoluto por cinco anos, segundo o site California Forever, em uma estratégia para evitar especulações prematuras. Apesar do segredo, sabe-se que a lista de proprietários inclui empreendedores e investidores que foram fundamentais no crescimento de gigantes da tecnologia como Google, Facebook e Amazon.

Ao contrário do que o termo “cidade para bilionários” poderia sugerir, o projeto vai muito além de um aglomerado de mansões e carros de luxo. De acordo com imagens e conceitos divulgados no site California Forever, o espaço é projetado para ser um refúgio que combina elementos urbanos e rurais. Espaços amplos com árvores e áreas verdes são parte fundamental do projeto, que prevê locais tanto para crianças quanto para adultos circularem de bicicleta ou mesmo passearem de canoa.

Quando o projeto vai começar?

No entanto, ainda que o capital e o entusiasmo sejam abundantes, a construção da cidade ainda não tem uma data para começar. Tudo o que existe até agora são ilustrações e promessas que capturam a imaginação, mas não oferecem um cronograma específico. Isso torna o projeto ainda mais intrigante e objeto de especulação e curiosidade para profissionais de diversas áreas, como urbanistas, arquitetos e futuristas, que estão ansiosos para ver como essa visão utópica poderá se concretizar e, possivelmente, redefinir paradigmas em desenvolvimento urbano e habitação.

A ausência de um cronograma definitivo e os segredos ainda não revelados tornam o futuro desta “cidade secreta” incerto, mas inegavelmente fascinante. Como um projeto dessa magnitude pode influenciar as práticas de urbanismo e desenvolvimento em outros lugares? Como será a vida em uma cidade habitada exclusivamente por bilionários? São questões como essas que tornam o desenvolvimento deste projeto algo a ser acompanhado de perto, não apenas pelos que podem aspirar a viver lá, mas por todos interessados no futuro das cidades e no papel que o poder e a riqueza desempenham na modelagem de nossos ambientes.

Veja também: Quando as cidades voltarão às placas dos carros no Brasil?