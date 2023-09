Banco digital decide liberar crédito para quem está com nome sujo

Crédito para negativados – A 99Pay, a conta digital vinculada ao conhecido aplicativo de transporte 99, surpreende o mercado financeiro ao oferecer uma opção de crédito para aqueles que estão com o nome negativado. A medida, que já tem relatos de sucesso, coloca em foco a capacidade de inovação da fintech e a emergência de novas modalidades de empréstimo. A seguir, entenda a repercussão e as especificidades deste serviço que promete trazer mais praticidade e inclusão financeira.

Descubra como solicitar um empréstimo no 99Pay mesmo estando com o nome sujo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Está precisando de crédito?

A disponibilidade de crédito para pessoas negativadas tem sido objeto de discussão e é uma realidade distante para muitos brasileiros. Entretanto, a 99Pay parece estar disposta a desafiar essa norma. Em uma série de relatos, disponibilizados em diversos canais, incluindo o “Em Cartões e Contas”, clientes da fintech afirmam ter conseguido aprovações de crédito entre R$ 5 mil e R$ 9 mil. Dessa forma, a fintech amplia as oportunidades para pessoas que, tradicionalmente, enfrentam obstáculos ao tentar acessar linhas de crédito devido à sua situação financeira.

Para aqueles que estão interessados em explorar essa nova opção, a 99Pay oferece um processo inteiramente digital, denominado “99Empresta”. Os usuários podem verificar no aplicativo, disponível para sistemas Android e iOS, se têm algum limite de crédito já pré-aprovado. O que torna este serviço ainda mais atraente é a agilidade no processo de aprovação e liberação dos recursos. Segundo a empresa, uma resposta sobre a aprovação do empréstimo é fornecida em até dois minutos e o dinheiro é depositado na conta do cliente em até uma hora após a solicitação.

Antes de se comprometer com o empréstimo, os clientes têm a opção de realizar uma simulação por meio do site oficial da instituição financeira. O endereço completo para tal é https://99app.com/99pay/99empresta/. Essa etapa permite que os clientes tenham uma visão mais clara de como ficarão suas finanças após a contratação do serviço, possibilitando um planejamento mais eficaz.

Além da inclusão financeira e da rapidez no processo, a 99Pay também oferece condições de pagamento flexíveis. Os empréstimos podem ser parcelados em 3, 6, 9 ou até 12 vezes, com valores a partir de R$ 50. A fintech afirma que suas taxas de juros são competitivas em relação ao mercado. Outro diferencial é a variedade de métodos de pagamento permitidos pela empresa, que inclui desde o Pix até o boleto bancário.

Inclusão financeira

O movimento da 99Pay neste sentido não apenas representa um avanço para a inclusão financeira, mas também demonstra a agilidade e a capacidade de adaptação das fintechs em relação às instituições financeiras tradicionais. A possibilidade de oferecer crédito para pessoas negativadas indica que estamos diante de um novo paradigma no mercado financeiro, que vai além das tradicionais análises de risco e abre portas para uma maior diversidade de perfis de consumidores.

A entrada da 99Pay nesse segmento específico de empréstimos é um indicativo de que as barreiras ao acesso ao crédito podem estar começando a se desfazer. Como este é um dos primeiros grandes exemplos de uma fintech oferecendo tal serviço no Brasil, é provável que o modelo seja observado de perto por outros players do mercado, podendo servir de catalisador para mais inovações e inclusões financeiras no país.

